Κέιτ Μίντλετον: Νέες φωτογραφίες με τα τρία παιδιά της

Η Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε την Εθνική Πρόκληση Three Peaks προς υποστήριξη του φιλανθρωπικού οργανισμού Royal Marsden Cancer Charity. Μετά την πεζοπορία, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε νέες οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες εμφανίζονται ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, και τα τρία παιδιά τους, πρίγκιπας Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπας Λούις.

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Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε πρόσφατα την Εθνική Πρόκληση Three Peaks, υποστηρίζοντας τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.
  • Σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή 5 Ιουλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την ολοκλήρωση της πεζοπορίας της, όπου την περίμεναν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους.
  • Η Κέιτ Μίντλετον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη του φιλανθρωπικού οργανισμού, με τον πρίγκιπα Λούις και την πριγκίπισσα Σάρλοτ να εμφανίζονται επίσης στις φωτογραφίες.

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Η οικογένεια της Κέιτ Μίντλετον θα την στηρίζει πάντα. Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας ολοκλήρωσε την Εθνική Πρόκληση Three Peaks για την υποστήριξη του φιλανθρωπικού οργανισμού Royal Marsden Cancer Charity στα τέλη του περασμένου μήνα.

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Σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή 5 Ιουλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε ένα καρουζέλ με νέες φωτογραφίες μετά το τέλος της πεζοπορίας της. Την περίμεναν ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους: ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ , η 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 8χρονος πρίγκιπας Λούις.

«Τέτοια εποχή την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώνοντας την Εθνική Πρόκληση των Τριών Κορυφών», έγραψε η Κέιτ Μίντλετον στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσοι υποστήριξαν το Royal Marsden Cancer Charity».

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Ο μικρότερος γιος τους, πρίγκιπας Λούις, 8 ετών, εμφανίστηκε επίσης στη φωτογραφία, τραβώντας το μπράτσο της Μίντλετον, ενώ η κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ, 11 ετών, στεκόταν κοντά.

 

Η τελευταία εικόνα στο καρουζέλ δείχνει την Κέιτ, τον Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους να ποζάρουν με τους γονείς της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, και τον αδελφό της, Τζέιμς Μίντλετον.

Η πριγκίπισσα Κέιτ συμμετείχε στην πρόκληση για να υποστηρίξει την προσπάθεια του φιλανθρωπικού οργανισμού Royal Marsden Cancer Charity να βοηθήσει τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν την ασθένεια.

Ο οργανισμός με έδρα το Λονδίνο βοηθά στη χρηματοδότηση έρευνας και πρωτοβουλιών που ωφελούν τους ασθενείς με καρκίνο κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram
Κέιτ Μίτνλετον
Φωτογραφία: princeandprincessofwales/Instagram

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