Σταμάτης Γονίδης: Διέκοψε τη συναυλία του έπειτα από άγριο ξύλο – Βίντεο από τη συμπλοκή και την οργισμένη αντίδραση του τραγουδιστή

Ξύλο έπεσε σε συναυλία του Σταμάτη Γονίδη, με αποτέλεσμα μια βραδιά διασκέδασης να μετατραπεί σε... αγώνα ρινγκ. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν άργησε να αντιληφθεί το σκηνικό και παρενέβη άμεσα, ζητώντας να αποκατασταθεί η τάξη και να απομακρυνθεί το άτομο που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο.

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Σταμάτης Γονίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξύλο έπεσε σε συναυλία του Σταμάτη Γονίδη, με αποτέλεσμα μια βραδιά διασκέδασης να μετατραπεί σε… αγώνα ρινγκ.
  • Ο γνωστός τραγουδιστής δεν άργησε να αντιληφθεί το σκηνικό και παρενέβη άμεσα, ζητώντας να αποκατασταθεί η τάξη και να απομακρυνθεί το άτομο που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο.
  • Ο Γονίδης αντέδρασε έξαλλος στο μικρόφωνο, λέγοντας «Ρε συ, ένας μ@@@@@@ θα χαλάσει 1.000 άτομα εδώ μέσα; Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω. Έξω! Άντε γ@@@@@@ να πούμε». Τελικά, οι υπαίτιοι του τσακωμού απομακρύνθηκαν και η ένταση εκτονώθηκε.

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Ξύλο έπεισε σε συναυλία του Σταμάτη Γονίδη, με αποτέλεσμα μια βραδιά διασκέδασης να μετατραπεί σε… αγώνα ρινγκ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θαμώνες πιάστηκαν στα χέρια προκαλώντας πανικό. Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

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Ο γνωστός τραγουδιστής δεν άργησε να αντιληφθεί το σκηνικό και παρενέβη άμεσα, ζητώντας να αποκατασταθεί η τάξη και να απομακρυνθεί το άτομο που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο. Με αυστηρό ύφος, προσπάθησε να επαναφέρει την ηρεμία στο χώρο, ώστε η συναυλία να συνεχιστεί χωρίς περαιτέρω εντάσεις.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε, στην πρώτη σειρά κάτω από τη σκηνή είχε μαζευτεί πολύς κόσμος για να χωρίσει δυο άνδρες, όταν κατάλαβε τι συνέβη ο Γονίδης και είπε έξαλλος στο μικρόφωνο:

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«Ρε συ, ένας μ@@@@@@ θα χαλάσει 1.000 άτομα εδώ μέσα; Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω. Έξω! Άντε γ@@@@@@ να πούμε». Τελικά, κατάφεραν να σταματήσουν τον τσακωμό και την ένταση που προκλήθηκε και οι υπαίτιοι του τσακωμού να απομακρυνθούν.

Δείτε βίντεο:

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