Εβίτα Σερέτη: «Είχα τρομερό πονοκέφαλο και ο Γονίδης με άγγιξε στο μέτωπο, προσευχήθηκε και μου πέρασε»

  • Η Εβίτα Σερέτη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε σε ένα συμβάν που είχε με τον Σταμάτη Γονίδη.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε «τρομερό πονοκέφαλο» ενώ πήγαιναν μαζί στο στούντιο για να γράψουν ένα ντουέτο.
  • Όπως υποστήριξε η Σερέτη, ο Γονίδης «έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, είπε μία προσευχή… και μου πέρασε ο πονοκέφαλος».
Η Εβίτα Σερέτη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν από την πρεμιέρα της με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Τερλέγκα και αναφέρθηκε στο συμβάν που είχε με τον πονοκέφαλο και τον Σταμάτη Γονίδη.

«Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε στο στούντιο για να γράψουμε ένα ντουέτο που είχαμε μαζί και είχα τρομερό πονοκέφαλο. Του λέω “Σταμάτη, δεν νιώθω καλά”. Έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, είπε μία προσευχή, δηλ. προσευχήθηκε στον Χριστό ο άνθρωπος και μου πέρασε ο πονοκέφαλος», υποστήριξε η Εβίτα Σερέτη.

Και η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας: «Αυτό συνέβη σε μένα και μπορώ να το πω με μεγάλη ειλικρίνεια και με σιγουριά».

