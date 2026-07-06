Αγγλία – Μεξικό 3-2: Ο Μπέλιγχαμ οδήγησε τα «λιοντάρια» στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Η Αγγλία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε του Μεξικού με 3-2, σε ένα παιχνίδι με ένταση, ανατροπές, δύο πέναλτι, δοκάρι και αποβολή. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έδωσε σημαντικό προβάδισμα στα «λιοντάρια» από το πρώτο ημίχρονο.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Χάρι Κέιν, ο οποίος είχε ένα γκολ και μία ασίστ. Ο Άγγλος επιθετικός έφτασε τα έξι γκολ στη διοργάνωση και παραμένει κοντά στην κορυφή της λίστας των σκόρερ, πίσω από τους Μέσι, Μπαπέ και Χάαλαντ. Το Μεξικό προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την έδρα και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Αγγλία διατήρησε το προβάδισμα και εξασφάλισε την πρόκριση.

Στα προημιτελικά, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία των Έρλινγκ Χάαλαντ και Μάρτιν Όντεγκαρντ, την Κυριακή (12/7).

Τα δύο γκολ του Μπέλιγχαμ άλλαξαν το παιχνίδι

Το πρώτο ημίχρονο είχε έντονο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα και να επιβάλουν το παιχνίδι τους. Το Μεξικό απείλησε πρώτο στο 15’, όταν ο Χιμένες έπιασε κεφαλιά, αλλά ο Πίκφορντ αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν για την Αγγλία.

Η Αγγλία βρήκε το πρώτο γκολ στο 36’. Ο Σάκα έκανε τη σέντρα και ο Μπέλιγχαμ σκόραρε με κεφαλιά από κοντινή απόσταση για το 1-0. Δύο λεπτά αργότερα, στο 38’, οι Άγγλοι έκλεψαν την μπάλα στον χώρο του κέντρου, βγήκαν γρήγορα στην επίθεση και ο Κέιν έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπέλιγχαμ, ο οποίος έκανε το 2-0.

Το Μεξικό αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα. Στο 43’, ο Κινιόνες μείωσε σε 2-1 με δυνατό σουτ από κοντινή απόσταση. Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Χιμένες έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά ο Πίκφορντ σταμάτησε ξανά την προσπάθειά του.

Η αποβολή του Κουάνσα και τα δύο πέναλτι

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ίδια ένταση. Η Αγγλία είχε δοκάρι σε σουτ του Ο’Ράιλι, όμως τα δεδομένα άλλαξαν στο 54’, όταν ο Τζάρελ Κουάνσα έκανε δυνατό μαρκάρισμα και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Η Αγγλία έμεινε με δέκα παίκτες και το Μεξικό απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα.

Παρά την αποβολή, η Αγγλία βρήκε τρίτο γκολ στο 60’. Ο Γκόρντον κέρδισε πέναλτι μετά από πάσα του Κέιν και ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 3-1.

Το Μεξικό δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 69’, ο Γκουτιέρες κέρδισε πέναλτι από τον Κέιν, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει βρήκε αντίπαλο και όχι την μπάλα. Ο Χιμένες εκτέλεσε εύστοχα και μείωσε σε 3-2.

Στα τελευταία λεπτά, το Μεξικό αύξησε την πίεση και αναζήτησε την ισοφάριση. Η Αγγλία υποχώρησε, αμύνθηκε με όλους τους παίκτες της και κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα έως το τέλος. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ πήρε την πρόκριση και συνεχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ 2026.