Νιου Τζέρσεϊ: Τουλάχιστον 19 θάνατοι ενδέχεται να συνδέονται με τον καύσωνα στις ΗΠΑ

Τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ και ενδέχεται να συνδέονται με τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο της πολιτείας.

«Έχουμε πλέον 19 θανάτους που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονταν με τη ζέστη σε όλη την πολιτεία», είπε ο Ρέιναρντ Ουάσιγκτον, επίτροπος Υγείας της πολιτείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στον δρόμο και κάποιοι μέσα σε σταθμευμένα οχήματα», διευκρίνισε.

Προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, NWS, είχε αναφέρει ότι περίπου 160 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν σε περιοχές για τις οποίες είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για υψηλές έως ακραία υψηλές θερμοκρασίες, ενόψει και των εορτασμών της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Οι αρχές είχαν συστήσει στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επικοινωνούν με γείτονες για να ενημερώνονται για την κατάστασή τους, να πίνουν περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως και να αναζητούν κλιματιζόμενους χώρους, εφόσον δεν διαθέτουν κλιματισμό στο σπίτι τους.

«Αυτές οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ακραίες και επικίνδυνες (…) Πρόκειται για την πιο εντατική περίοδο ζέστης που έχουμε ζήσει εδώ και πάνω από 14 χρόνια», προειδοποίησε η κυβερνήτρια του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ.

Τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα πιο έντονα και πιο συχνά σε πολλές περιοχές του κόσμου, με την κλιματική αλλαγή να επιβαρύνει το φαινόμενο. Η καύση άνθρακα, πετρελαίου και αερίου αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Ο πρόσφατος ιστορικός καύσωνας που έπληξε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έντασης που λαμβάνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP