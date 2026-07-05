ΠΑΣΟΚ: Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον κ. Ντόκο

«Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας, κ. Ντόκο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ότι «οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο Mega επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους» και σχολιάζει:

«Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρρητες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: «Ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι».

Τι είπαν οι Ρώσοι φαρσέρ

«Δεν τον επιλέξαμε εσκεμμένα. Ήταν απλώς ένα όνομα σε μια λίστα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε σκοπό να του κάνουμε φάρσα. Στην πραγματικότητα, γυρίζαμε μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία κάναμε φάρσες σε διάφορους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στις χώρες της Βαλτικής και των Βαλκανίων.

Αφού μιλήσαμε με συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Βαλτικής και έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ρουμανίας, σκεφτήκαμε: ‘Γιατί να μην καλέσουμε και τον Έλληνα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας; Γιατί όχι;’. Είπαμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Στην αρχή το ξεχάσαμε– αλλά ίσως εκείνος να ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει στην εκπομπή μας… Τελικά, το γραφείο του ανταποκρίθηκε, κάναμε τη φάρσα και μετά το ξεχάσαμε. Μας εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις στη χώρα σας, καθώς για εμάς ήταν απλώς ένας συνομιλητής ανάμεσα σε άλλους, τίποτα το ιδιαίτερο – ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε και μετά το ξεχάσαμε».

Η παγίδευση δεν χρειάστηκε κάποια εξεζητημένη τεχνολογία ή χακάρισμα, καθώς οι διαδικασίες ελέγχου από την ελληνική πλευρά φάνηκαν να είναι ελλιπείς. Οι ίδιοι περιέγραψαν με λεπτομέρειες την απλή μέθοδο που ακολούθησαν:

«Καλύτερα να περιγράψει ο ίδιος ποιες διαδικασίες ακολούθησε, γιατί εμείς απλώς στείλαμε ένα email από λογαριασμό Gmail, στο γενικό γραφείο του Πρωθυπουργού και μετά το ξεχάσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, μας απάντησαν έπειτα από μία εβδομάδα. Ειλικρινά, η συγκεκριμένη συνομιλία θα μπορούσε καν να μην είχε πραγματοποιηθεί, γιατί είχαμε άλλο προγραμματισμένο ραντεβού την ώρα που ορίστηκε.

»Ήταν απλώς ένα email από Gmail, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο. Ξέρετε τι είχε πραγματικά ενδιαφέρον; Ότι η αντίδραση από την Ελλάδα ήρθε μόλις την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση της συνομιλίας. Στη Ρωσία είχε δημοσιευθεί ήδη τέσσερις ημέρες νωρίτερα, την Τετάρτη» περιέγραψαν οι Ρώσοι φαρσέρ μιλώντας στο MEGA.