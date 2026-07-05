Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη που φοβήθηκε και πήδηξε από το μπαλκόνι – Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρέθηκαν τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ προκειμένου να περιθάλψουν θύματα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τέσσερις πυροσβέστες διακομίσθηκαν τραυματίες με εισπνευστικά εγκαύματα, ενώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται ένας άνδρας και μια ηλικιωμένη γυναίκα που πήδηξε από το μπαλκόνι λόγω φόβου.

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Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις πυροσβέστες διακομίσθηκαν τραυματίες και με εισπνευστικά εγκαύματα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και είναι εκτός κινδύνου.
  • Μια ηλικιωμένη γυναίκα που φοβήθηκε τη φωτιά πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της και νοσηλεύεται στη Χειρουργική κλινική.
  • Ένας τραυματίας από τον «Άγιο Πεντελεήμονα» που εκκενώθηκε νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική με εισπνευστικά εγκαύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρέθηκαν τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ προκειμένου να περιθάλψουν θύματα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

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Τέσσερις πυροσβέστες διακομίσθηκαν τραυματίες και με εισπνευστικά εγκαύματα  στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.  Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και είναι εκτός κινδύνου.

Στο Ιπποκράτειο που εφημέρευε από χθες έως σήμερα στα  8 πμ προσήλθαν τραυματίες.

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Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ένας είναι από τον «Άγιο Πεντελεήμονα» που εκκενώθηκε και νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική με εισπνευστικά εγκαύματα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που φοβήθηκε τη φωτιά και πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της και νοσηλεύεται στη Χειρουργική κλινική και ακόμη ένας άνδρας με εισπνευστικά εγκαύματα που αρνήθηκε την εισαγωγή, υπέγραψε και έφυγε.

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