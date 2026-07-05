Φωτιά στην Οινόη: Μήνυμα από το 112 – Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

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Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην Οινόη Αττικής λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση «Σφάκα».

Αυτή την ώρα έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 1 ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση “Σφάκα”, πλησίον του οικισμού της Οινόης στον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 122 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 1 ομάδα #ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 8 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Μήνυμα από το 112

Πριν από λίγο εστάλη στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς στην Οινόη που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά: