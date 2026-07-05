Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Καμπανάκι» Σαρηγιάννη και οδηγίες προστασίας – «Μηδενίστε την έκθεση στον τοξικό καπνό»

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Αυστηρή προειδοποίηση για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η εισπνοή του τοξικού καπνού από την πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, απηύθυνε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως εξήγησε, από την καύση πλαστικών και άλλων βιομηχανικών υλικών εκλύονται πτητικές τοξικές ουσίες, οι οποίες προσκολλώνται στα σωματίδια αιθάλης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα.

«Παράγονται πολύ αρωματικοί υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες ουσίες, όπως επίσης –και το σημαντικότερο ειδικά για τα πλαστικά– διοξίνες και φουράνια, που είναι επίσης καρκινογόνες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι ουσίες αυτές βιοσυσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό και χρειάζονται περίπου 16,5 χρόνια ώστε η συγκέντρωσή τους να μειωθεί στο μισό.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, όπως δύσπνοια, βήχα, τσούξιμο στα μάτια και στον λαιμό, υπογραμμίζοντας ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες και όσοι πάσχουν από άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα σωματίδια μεταφέρθηκαν προς το κέντρο και την ανατολική Θεσσαλονίκη

Ο καθηγητής ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, το νέφος των σωματιδίων είχε ήδη μετακινηθεί από την περιοχή της πυρκαγιάς προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης και την Καλαμαριά, λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων.

Εξήγησε ότι ενδεχόμενη βροχόπτωση θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, καθώς θα οδηγήσει στην καθίζηση των σωματιδίων. Ωστόσο, όπως τόνισε, τότε η τοξικότητα μεταφέρεται στο έδαφος, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων.

Οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες

περιορισμός των μετακινήσεων μόνο στις απολύτως απαραίτητες,

αποφυγή άσκησης σε εξωτερικούς χώρους,

χρήση μάσκας υψηλής προστασίας όταν απαιτείται μετακίνηση,

παραμονή σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα,

λειτουργία των κλιματιστικών μόνο με ανακυκλοφορία αέρα, όπου αυτό είναι δυνατό.

Σε περίπτωση που το κλιματιστικό δεν διαθέτει λειτουργία ανακυκλοφορίας, χρήση ανεμιστήρα με ένα μπολ παγάκια μπροστά του, ώστε να επιτυγχάνεται δροσισμός χωρίς εισροή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Ο καθηγητής συνέστησε οι εξωτερικές επιφάνειες να καθαρίζονται με νερό χαμηλής ροής και όχι με πίεση, ώστε να μην επαναιωρούνται τα τοξικά σωματίδια, ενώ όσοι πραγματοποιούν καθαρισμούς θα πρέπει να φορούν γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας.

Παράλληλα, πρότεινε πολύ σχολαστικό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών από την πληγείσα περιοχή και, εφόσον είναι εφικτό, την αποφυγή κατανάλωσης προϊόντων από κήπους ή μποστάνια όπου έχει εναποτεθεί στάχτη για τις επόμενες ημέρες.