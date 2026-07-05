Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ενόψει προκαταρκτικής εξέτασης ο 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης αφέθηκε ελεύθερος μετά την εμφάνισή του ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών, η οποία διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Η εξέταση θα διερευνήσει την έκταση των ζημιών, τον χαρακτήρα της καμένης έκτασης και τυχόν ευθύνες για μέτρα πρόληψης, ενώ ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια εν μέσω μέθης.

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Το αυτοκίνητο του 76χρονου που συνελήφθη για τη φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με την εισαγγελική λειτουργό να διατάσσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Σύμφωνα με την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του «κόλλησε» σε χωματόδρομο, προκαλώντας σπινθήρες κατά την προσπάθεια να το ξεκολλήσει.
  • Η προκαταρκτική εξέταση θα αποτιμήσει την έκταση των ζημιών και θα διερευνήσει τον χαρακτήρα της καμένης έκτασης, ενώ ο 76χρονος είχε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

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Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά τη μεταγωγή του ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά, καθώς και εάν απειλήθηκαν ή υπέστησαν φθορές κοινωφελείς εγκαταστάσεις. Θα διερευνηθεί ακόμη ο χαρακτήρας της καμένης έκτασης, δηλαδή εάν πρόκειται για δασική περιοχή ή/και άλλη κατηγορία γης, στοιχείο που είναι κρίσιμο για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπέδων κ.ά..

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Την ίδια ώρα, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ από τον 76χρονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν το όχημα που οδηγούσε «κόλλησε» σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο «μηδέν», όπου ξεκίνησε η φωτά. Στην προσπάθειά του δε, να το «ξεκολλήσει» από το πρανές στην άκρη του προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι είχε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

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Ο 76χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

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