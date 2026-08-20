Σαν σήμερα 20 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Γεγονότα

1882: Η επική «Εισαγωγή 1812» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.

Η επική «Εισαγωγή 1812» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. 1897: Ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει «σερ». Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.

Ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει «σερ». Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών. 1954: Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς.

Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς. 1968: 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την «Άνοιξη της Πράγας».

650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την «Άνοιξη της Πράγας». 1982: Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 1272, που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας.

Γεννήσεις

1795: Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη. (Θαν. 1872)

Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη. (Θαν. 1872) 1929: Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας (ΒΙΑΝΕΞ) και αθλητικός παράγων (Παναθηναϊκός). (Θαν. 10/6/2018)

Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας (ΒΙΑΝΕΞ) και αθλητικός παράγων (Παναθηναϊκός). (Θαν. 10/6/2018) 1948: Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος τραγουδιστής των Led Zeppelin.

Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος τραγουδιστής των Led Zeppelin. 1949: Νικόλας Άσιμος, Έλληνας τραγουδοποιός. (Γεν. 17/3/1988)

Νικόλας Άσιμος, Έλληνας τραγουδοποιός. (Γεν. 17/3/1988) 1949: Κατιάνα Μπαλανίκα, Ελληνίδα ηθοποιός.

Κατιάνα Μπαλανίκα, Ελληνίδα ηθοποιός. 1980: Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Έλληνας πολιτικός.

Θάνατοι