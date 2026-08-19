Ύπνος: Το απλό κόλπο με την πετσέτα για καλύτερη στήριξη του αυχένα, σύμφωνα με ειδικό

Η σωστή θέση του κεφαλιού και του αυχένα κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το πόσο άνετα αισθανόμαστε όταν ξυπνάμε. Ένα πολύ χαμηλό ή πολύ ψηλό μαξιλάρι μπορεί να μην προσφέρει την κατάλληλη στήριξη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ενοχλήσεις και πιάσιμο.

Ένας φυσικοθεραπευτής προτείνει μια απλή τεχνική για να προσαρμόσετε το μαξιλάρι χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε καινούργιο: χρησιμοποιήστε μια πετσέτα. Με λίγες κινήσεις μπορείτε να αυξήσετε τη στήριξη στην περιοχή του αυχένα και να βρείτε ένα ύψος που σας βολεύει περισσότερο.

Πώς να κοιμηθείτε καλύτερα το βράδυ με τη «μέθοδο της πετσέτας», σύμφωνα με φυσικοθεραπευτή

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σε ένα ταξίδι είναι να βρεθεί κανείς σε ένα ξενοδοχείο με μαξιλάρια που είναι υπερβολικά χαμηλά, μαλακά ή φθαρμένα. Αντί για έναν ξεκούραστο ύπνο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ενόχληση και πιάσιμο στον αυχένα το επόμενο πρωί.

Η λύση δεν είναι απαραίτητα να προσθέσετε ένα δεύτερο μαξιλάρι, καθώς το επιπλέον ύψος μπορεί να φέρει το κεφάλι σε μια άβολη θέση. Από την άλλη, ένα μόνο λεπτό μαξιλάρι ίσως να μην προσφέρει την απαιτούμενη στήριξη.

Ένας φυσικοθεραπευτής προτείνει μια απλή τεχνική που μπορεί να βοηθήσει να βρείτε το ιδανικό ύψος, χρησιμοποιώντας κάτι που υπάρχει σχεδόν σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου: μια πετσέτα. Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και στο σπίτι, όταν το μαξιλάρι έχει χάσει το σχήμα του ή δεν προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Το κόλπο με την πετσέτα για σωστή στήριξη του αυχένα

Μιλώντας στην εκπομπή Sliced Bread του Greg Foot στο BBC Radio 4, ο φυσιοθεραπευτής Dr. Chris McCarthy εξήγησε: «Αν πάτε στο μπάνιο, πάρετε μια πετσέτα και πειραματιστείτε με το ύψος της, μπορείτε να τη τοποθετήσετε κάτω από το μαξιλάρι. Πολύ συχνά, το ιδανικό ύψος βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο ένα και στα δύο μαξιλάρια».

Δοκιμάζοντας την τεχνική σε ένα εντελώς επίπεδο μαξιλάρι, ο παρουσιαστής Greg Foot σχολίασε: «Δεν υπάρχει καμία στήριξη, το κεφάλι μου ακουμπά σχεδόν στο στρώμα». Αφού εφάρμοσε το κόλπο με την πετσέτα, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν παραδόξως άνετο για μια τόσο απλή λύση».

Πώς να φτιάξετε το δικό σας εργονομικό μαξιλάρι

Μια επιπλέον συμβουλή που μοιράστηκε ο ειδικός είναι η εξής:

Πάρτε μια μικρή πετσέτα χεριών. Τυλίξτε την σφιχτά σε σχήμα ρολού (σαν ρολό/λουκάνικο). Τοποθετήστε την μέσα στη μαξιλαροθήκη, στο κάτω μέρος που στηρίζει τον αυχένα.

Όπως σημείωσε ο φυσικοθεραπευτής: «Πρόκειται για ένα χειροποίητο εργονομικό μαξιλάρι που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας».

Γιατί λειτουργεί αυτό το κόλπο για τον πόνο στον αυχένα

Ο Dr. McCarthy εξηγεί ότι το μυστικό βρίσκεται στη σωστή ευθυγράμμιση και υποστήριξη του αυχένα. Όταν χρησιμοποιείτε στοίβα από μαξιλάρια που είναι είτε πολύ ψηλά είτε πολύ χαμηλά, ο αυχένας λυγίζει αφύσικα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται έντονος πόνος στον αυχένα και πιάσιμο την επόμενη ημέρα. «Το ίδιο το μαξιλάρι προσφέρει άνεση, αλλά η πετσέτα από κάτω δίνει τη σταθερότητα που χρειάζεται. Έτσι, έχετε πολύ καλύτερη υποστήριξη», αναφέρει ο ίδιος.

Η ανατομία του αυχένα και η σημασία της υποστήριξης

Ο ανθρώπινος αυχένας έχει μια φυσική, εσωτερική καμπύλη σε σχήμα «C» (αυχενική λόρδωση). Τα κοινά, επίπεδα μαξιλάρια αφήνουν αυτή την καμπύλη εντελώς ανεπαρκή σε στήριξη. Αποτέλεσμα; Οι μυς του αυχένα παραμένουν τεταμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας το πρωινό πιάσιμο που οι περισσότεροι αποδίδουν σε έναν «κακό ύπνο».

Επιστημονικές μελέτες σχετικές με το σχήμα των μαξιλαριών και τη διαχείριση του αυχενικού πόνου δείχνουν ότι η στοχευμένη υποστήριξη της καμπύλης του αυχένα μειώνει σημαντικά:

Τους πονοκεφάλους τάσης

Το πρωινό πιάσιμο

Τις ενοχλήσεις που σχετίζονται με την αυχενική σπονδύλωση (αυχενικό σύνδρομο)