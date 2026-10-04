Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος

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Σε σταδιακή ομαλοποίηση οδηγούνται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, μετά την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης σε τμήματα του δικτύου που είχαν επηρεαστεί από πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος αποκαταστάθηκε στις 14:05, ενώ επανήλθε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Η διακοπή είχε προκληθεί από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.