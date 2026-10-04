LIVE UPDATE
Κεφαλονιά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 οικισμών

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος

Η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στα τμήματα του δικτύου που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο αποκαταστάθηκαν στις 14:05. Η Hellenic Train αναμένει σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Hellenic Train
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε σταδιακή ομαλοποίηση οδηγούνται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, μετά την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης σε τμήματα του δικτύου.
  • Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος αποκαταστάθηκε στις 14:05, ενώ επανήλθε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.
  • Η διακοπή είχε προκληθεί από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε σταδιακή ομαλοποίηση οδηγούνται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, μετά την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης σε τμήματα του δικτύου που είχαν επηρεαστεί από πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος αποκαταστάθηκε στις 14:05, ενώ επανήλθε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Η διακοπή είχε προκληθεί από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ