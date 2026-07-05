Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο πλην του εργοστασίου ανακύκλωσης η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο – Απαιτεί χρόνο η κατάσβεση

Η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο επικεντρώνεται στο φλεγόμενο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ενώ δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση, η φύση των υλικών καθιστά τον χρόνο κατάσβεσης του εργοστασίου απροσδιόριστο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο.
  • Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών.
  • Λόγω της φύσης των υλικών, δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου που ξεκίνησε τη φωτιά – Οι ελιγμοί και η ομολογία
ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Το αυτοκίνητο του 76χρονου που συνελήφθη για τη φωτιά

ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ