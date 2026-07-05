Υμηττός: Απαγόρευση κυκλοφορίας και 24ωρες περιπολίες

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει την απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4 και 5, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής και άλλες περιοχές βρίσκονται σε επίπεδο 4, ενώ το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές πανελλαδικά, με ιδιαίτερη δυσκολία στην Κεντρική Μακεδονία και το Ωραιόκαστρο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5, με την Πολιτική Προστασία να συστήνει αποφυγή ενεργειών που προκαλούν πυρκαγιά.
  • Σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής (Υμηττός), η Κορινθία, η Κρήτη, η Εύβοια και άλλες περιοχές βρίσκονται στο επίπεδο επικινδυνότητας 4. Υπάρχουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας και 24ωρες περιπολίες.
  • Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο.

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Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, σε περιοχές όπου ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καταγράφει δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός) και 5 (κατάσταση συναγερμού), όπως υπενθύμισε η Πολιτική Προστασία, απευθύνοντας παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Χαλκιδική και Κιλκίς

Απαγόρευση κυκλοφορίας και αυστηρές συστάσεις της Πυροσβεστικής

Σήμερα, στο επίπεδο επικινδυνότητας 4 βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής, γι’ αυτό το λόγο υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στον Υμηττό, όπως και 24ωρες περιπολίες.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επίσης περιοχές της Κορινθίας, της Κρήτης, της Εύβοιας, των Κυκλάδων, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας.

 

«Όποιος αντιληφθεί πυρκαγιά να καλεί στο 199»

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας στο 199.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, γεγονός που καταδεικνύει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου σημειώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Χθες (4/7/2026), με τον δείκτη επικινδυνότητας επίσης στο επίπεδο 4, εκδηλώθηκαν 16 πυρκαγιές σχεδόν ταυτόχρονα, οι περισσότερες μετά τις 12:30 το μεσημέρι, προκαλώντας σημαντική διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυσκολότερες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στον αστικό ιστό και σε κατοικημένες περιοχές, με εκείνη στο Ωραιόκαστρο, να χαρακτηρίζεται ως η πλέον απαιτητική.

Παράλληλα, στην Αττική εκδηλώθηκαν τρεις πυρκαγιές, στα Σπάτα, στον Ασπρόπυργο και στον Λόφο των 40 Μαρτύρων στον Δήμο Αχαρνών. Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στα Γρεβενά, την Κέρκυρα και τη Ρόδο.

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