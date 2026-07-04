Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε 6 περιφέρειες την Κυριακή

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Για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου σε πολλές περιοχές της χώρας, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4)

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εντάσσονται:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Κορινθίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου, Σάμου, Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ήδη όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

κάψιμο ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού

χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. τροχοί, δισκοπρίονα, συγκολλήσεις)

χρήση υπαίθριων ψησταριών σε επικίνδυνες συνθήκες

ρίψη αναμμένων τσιγάρων

εργασίες στην ύπαιθρο που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.