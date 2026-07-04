Θεσσαλονίκη: 54χρονη παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε θανάσιμα γάτα – Η καταγγελία εις βάρος της

Μια 54χρονη γυναίκα παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί, καθώς φέρεται να παρέσυρε θανάσιμα μια γάτα με το Ι.Χ. αυτοκίνητό της στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς, ενώ η ίδια αρνείται κατηγορηματικά την πράξη.

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γάτα- Βόλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με Ι.Χ. αυτοκίνητο μία γάτα, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.
  • Η σύλληψη της γυναίκας κινήθηκε μετά από καταγγελία, που φέρεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα καταστήματος, ότι παρέσυρε με πρόθεση το ζώο.
  • Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ το ζώο μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ για νεκροψία – νεκροτομή, με την ίδια να αρνείται την πράξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με Ι.Χ. αυτοκίνητο μία γάτα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7), σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, ότι η 54χρονη οδηγός παρέσυρε με πρόθεση το ζώο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος, που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση.

Το ζώο παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, στο πλαίσιο της έρευνας, που διεξάγεται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

Σε βάρος της 54χρονης ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς και θα κληθεί να απολογηθεί για την πράξη που της καταλογίζεται, με την ίδια να την αρνείται κατηγορηματικά.

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