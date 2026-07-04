Γιάννης Δενδρινός: Πέθανε ο ηθοποιός

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Ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός πέθανε.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του συνάδελφο, με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

«Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Να μη νικήσουν τα τέρατα. Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Harrys Tzortzakis (@harrys_tzortzakis)

Η πορεία του Γιάννη Δενδρινού

Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Είχε επίσης σπουδάσει κλασικό τραγούδι δίπλα στη Μάτα Κατσούλη, καθώς και σύγχρονο τραγούδι και μιούζικαλ με δάσκαλο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Στο ενεργητικό του είχε μια πλούσια θεατρική διαδρομή, με συμμετοχές σε σημαντικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και Πάτρας.

Ανάμεσα στις παραστάσεις στις οποίες εμφανίστηκε ξεχωρίζουν οι «Οιδίποδας Τύραννος», «Ειρήνη», «Σιμιγδαλένιος», «Πινόκιο», «Η Αρκούδα», «Ιταλική Νύχτα», «Διαβολιάδα», «Τα Ταξίδια των Γκιούλ-Ιβέρ», «Στη Φάρμα των Ζώων», «Μαλλιά Κουβάρια», καθώς και η διαδικτυακή μεταφορά του έργου «Το μωρό της Ρόζμαρι».

Παρουσία σε κινηματογράφο και τηλεόραση

Πέρα από το θέατρο, ο Γιάννης Δενδρινός, είχε παρουσία και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «J.A.C.E.» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Καρυωτάκης», σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά.

Παράλληλα εργάστηκε και ως βοηθός σκηνοθέτη, στις παραστάσεις «Μια Τρελή Μέρα» του Έρικ Εμ. Σμιτ και «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου, ενώ συνυπέγραψε τη σκηνοθεσία της παράστασης «Μαμ» του Σάκη Σερέφα, μαζί με την Αναστασία Γιαννάκη και την Κατερίνα Λάττα στο Skrow Theater.

Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στους ανθρώπους του θεάτρου, οι οποίοι τον αποχαιρετούν ως έναν καλλιτέχνη με ταλέντο, ευαισθησία και ήθος.