Κέρκυρα: Φωτιά κοντά στον οικισμό Βασιλικά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 12:30, πλησίον του οικισμού Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οι διάσπαρτες κατοικίες της περιοχής. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 12:30, πλησίον του οικισμού Βασιλικά στην Κέρκυρα.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 12:30, πλησίον του οικισμού Βασιλικά στην Κέρκυρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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