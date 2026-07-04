Κέρκυρα: Φωτιά κοντά στον οικισμό Βασιλικά

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 12:30, πλησίον του οικισμού Βασιλικά στην Κέρκυρα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.