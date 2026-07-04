Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα

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ΦΩΤΙΑ ΣΠΑΤΑ
Φωτογραφία: Facebook/ Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στα Σπάτα – Εστάλη μήνυμα από το 112

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:25 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ενώ εστάλη και ενημερωτικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών

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