Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:25 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ενώ εστάλη και ενημερωτικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών