Δένδιας για τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέστειλε μήνυμα ευχών στην κυβέρνηση και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τους. Στο μήνυμά του, ο κ. Δένδιας τόνισε τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίοι θεμελιώνονται σε κοινές δημοκρατικές αρχές, αγώνες για την Ελευθερία και την ουσιαστική συμβολή της ελληνικής ομογένειας.

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Νίκος Δένδιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέστειλε μήνυμα με ευχές προς την αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό.
  • Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας, κοινές δημοκρατικές Αρχές και την ουσιαστική συμβολή της ελληνικής ομογένειας.
  • Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως «Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί», θεμελιωμένοι στους αγώνες για την Ελευθερία και την προσήλωση σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέστειλε μήνυμα με ευχές προς την αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες, συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας, κοινές δημοκρατικές Αρχές και την ουσιαστική συμβολή της ελληνικής ομογένειας, στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

«Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί»

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σχετικά με τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, αναφέρει:

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«Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία και τη διαχρονική προσήλωσή μας σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια».

 

Αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν στην Τερμησσό περιλαμβάνουν μια διακήρυξη ανεξαρτησίας και ένα κείμενο χρησμού

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