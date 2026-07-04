Δένδιας για τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέστειλε μήνυμα με ευχές προς την αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες, συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας, κοινές δημοκρατικές Αρχές και την ουσιαστική συμβολή της ελληνικής ομογένειας, στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

«Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί»

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σχετικά με τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, αναφέρει:

«Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία και τη διαχρονική προσήλωσή μας σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια».