Φωτιά στα Σπάτα – Εστάλη μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε στα Σπάτα. Εστάλη και προειδοποίηση από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
«Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026
Το μήνυμα από το 112