Φωτιά στα Σπάτα – Εστάλη μήνυμα από το 112

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Φωτιά ξέσπασε στα Σπάτα. Εστάλη και προειδοποίηση από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Το μήνυμα από το 112