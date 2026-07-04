Your Face Sounds Familiar: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Τελικό – Δείτε backstage φωτογραφίες από τις μεταμφιέσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Τελικό του «Your Face Sounds Familiar» έχει ξεκινήσει, με τους 4 φιναλίστ, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Biased Beast, Μέμο Μπεγνή και Μαριλού Κατσαφάδου, να διεκδικούν τον τίτλο του νικητή. Όλοι οι αγαπημένοι διαγωνιζόμενοι της φετινής σεζόν, μαζί με τον Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση και τη δυνατή επιτροπή, θα ολοκληρώσουν ένα τηλεοπτικό ταξίδι γεμάτο μουσική και μεταμορφώσεις, ενώ η δημιουργική και τεχνική ομάδα εργάζεται ασταμάτητα για ένα υπερθέαμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Τελικό του «Your Face Sounds Familiar» έχει ξεκινήσει.
  • Οι 4 φιναλίστ είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο του νικητή, ενώ όλοι οι αγαπημένοι διαγωνιζόμενοι της φετινής σεζόν θα ανέβουν ξανά στη σκηνή.
  • Δεκάδες άνθρωποι της δημιουργικής και τεχνικής ομάδας δουλεύουν ασταμάτητα για να «χτίσουν» ένα υπερθέαμα. Φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια αποκαλύπτουν τον «πυρετό» που επικρατεί πριν την αυλαία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Τελικό του «Your Face Sounds Familiar» έχει ξεκινήσει. Και αυτό που θα δούμε on stage αύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 21:00, θα ξεπεράσει κάθε φαντασία!

Οι 4 φιναλίστ, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Μαριλού Κατσαφάδου, είναι έτοιμοι να υπερβούν γι’ άλλη μια φορά τον εαυτό τους, να δώσουν ενέργεια και συναίσθημα μέσα από τις εμφανίσεις τους και να διεκδικήσουν τον τίτλο του νικητή.

Σημαντικό κομμάτι αυτής της μεγάλης γιορτής του Τελικού, θα είναι και όλοι οι αγαπημένοι διαγωνιζόμενοι της φετινής σεζόν. Η Αφροδίτη Χατζημηνά, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Ίντρα Κέιν, η Μαριάντα Πιερίδη και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα ανέβουν ξανά στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», ολοκληρώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ένα τηλεοπτικό ταξίδι γεμάτο μουσική, μεταμορφώσεις και συγκίνηση.

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση και τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη, αυτό το βράδυ της Κυριακής θα τα έχει όλα!

Όμως, λίγο πριν ανάψουν τα φώτα, δεκάδες άνθρωποι, που αποτελούν τη δημιουργική και τεχνική ομάδα του «Your Face Sounds Familiar», δουλεύουν ασταμάτητα για να «χτίσουν» ένα υπερθέαμα που θα καθηλώσει. Γιατί η μαγεία του σόου δεν βρίσκεται μόνο στο αποτέλεσμα που βλέπει το κοινό, αλλά σε όλη τη διαδρομή που οδηγεί σε εκείνη τη μοναδική στιγμή μπροστά στον καθρέφτη, όταν η αντανάκλαση αποκαλύπτει ότι η μεταμόρφωση έχει ολοκληρωθεί και η ψευδαίσθηση έχει γίνει πραγματικότητα.

Οι φωτογραφίες και το video από τα παρασκήνια αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Μοναδικές στιγμές που δίνουν την εικόνα, το κλίμα, τον ενθουσιασμό και τον «πυρετό» που επικρατεί λίγο πριν ανοίξει η αυλαία για τη μεγάλη βραδιά του Τελικού.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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