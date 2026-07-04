Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ακροδεξιού AfD

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Ερφούρτη της Γερμανίας κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD, αποκλείοντας δρόμους που οδηγούσαν στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ενόψει περιφερειακών εκλογών που θα μπορούσαν να δουν το AfD να αναλαμβάνει για πρώτη φορά την εξουσία σε επίπεδο κρατιδίου.

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Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας, στους δρόμους της Ερφούρτης και απέκλεισαν δρόμους που οδηγούν στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος. Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.
  • Διαδηλωτές από συνδικάτα, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και αριστερά κόμματα συγκεντρώθηκαν, με εκπρόσωπο ομάδας-ομπρέλας κατά του AfD να δηλώνει: «Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι απλώς δεν θα το ανεχθούμε αυτό, ότι ο φασισμός βρίσκεται σε άνοδο εδώ στη Γερμανία».
  • Το συνέδριο του AfD πραγματοποιείται ενόψει περιφερειακών εκλογών, όπου το κόμμα ελπίζει να αναλάβει την εξουσία σε επίπεδο κρατιδίου για πρώτη φορά, ανοίγοντας τον δρόμο για επιτυχία σε εθνικό επίπεδο.

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Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας, στους δρόμους της Ερφούρτης το Σάββατο και απέκλεισαν δρόμους που οδηγούν στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος ενόψει των περιφερειακών εκλογών που θα μπορούσαν να το δουν να αναλαμβάνει την εξουσία σε επίπεδο κρατιδίου για πρώτη φορά.

Διαδηλωτές από συνδικάτα, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και αριστερά κόμματα συγκεντρώθηκαν καθώς μεγάλος αριθμός αστυνομικών, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από όλη τη Γερμανία, αναπτύχθηκε ενόψει του διήμερου ετήσιου συνεδρίου του AfD. Το AfD σημαίνει Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Γερμανία
Φωτογραφία: Reuters

Οι διαδηλωτές κάθισαν σε σειρές για να αποκλείσουν αυτοκινητόδρομους και δρόμους που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η συνάντηση. Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις μέσα και γύρω από την ανατολική πόλη.

«Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι απλώς δεν θα το ανεχθούμε αυτό, ότι ο φασισμός βρίσκεται σε άνοδο εδώ στη Γερμανία», δήλωσε ο Γκέοργκ Μπέκερ, εκπρόσωπος της Widersetzen («Αντιστέκομαι»), μιας ομάδας-ομπρέλας κατά του AfD.

Το συνέδριο, όπου αναμένεται να επανεκλεγούν οι συν-ηγέτες Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, πραγματοποιείται πριν από τις εκλογές στα ανατολικά κρατίδια της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, τις οποίες το AfD ελπίζει ότι θα ανοίξουν τον δρόμο για την επιτυχία σε εθνικό επίπεδο.

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