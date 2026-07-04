Χαλκιδική: 13χρονος τραυματίστηκε σε θαλλάσιο πάρκο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας 13χρονος Ρουμάνος υπήκοος τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή «Τρανή Αμμούδα» Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για περαιτέρω περίθαλψη. Προανάκριση για τις συνθήκες του τραυματισμού διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 13χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή «Τρανή Αμμούδα» Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
  • Ο υπήκοος Ρουμανίας τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά.
  • Μετά τις πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 13χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή «Τρανή Αμμούδα» Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το 13χρονο αγόρι.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά για τον τραυματισμό του 13χρονου υπηκόου Ρουμανίας που κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο χτύπησε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δεξιού του ποδιού.

Στον 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

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