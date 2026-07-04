Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση έχουν διακοπεί στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Ασπρόπυργος / Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση δύο αμαξοστοιχιών και αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών.

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Αναμένεται εκ νέου ενημέρωση από την εταιρεία
Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση έχουν διακοπεί από τις 12:10 στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος / Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή.
  • Δύο αμαξοστοιχίες παραμένουν σε σταθμούς, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών.
  • Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από τις 12:10 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα, κοντά στη γραμμή.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Σύμψωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες Αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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