Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

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Από τις 12:10 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα, κοντά στη γραμμή.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Σύμψωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες Αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.