WhatsApp: Τέλος στους αριθμούς τηλεφώνου, έρχονται τα ονόματα χρήστη – Πώς θα αποκτήσετε το δικό σας;

Για να συνομιλείτε στο WhatsApp, δεν θα χρειάζεται πλέον να ανταλλάσσετε αριθμούς τηλεφώνου. Απλώς θα χρησιμοποιείτε ένα όνομα χρήστη της επιλογής σας, όπως συμβαίνει ήδη στα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτή είναι η επανάσταση που ανακοίνωσε η Meta —η οποία ελέγχει το WhatsApp καθώς και το Instagram και το Facebook— για την πιο δημοφιλή πλατφόρμα άμεσων μηνυμάτων στον κόσμο: τρία δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες μηνιαίως χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να στέλνουν μηνύματα σε συγγενείς και φίλους, συναδέλφους, επιχειρήσεις, ακόμη και στον εαυτό τους.

Αντί να μοιράζονται τον προσωπικό τους αριθμό τηλεφώνου με αγνώστους, γνωστούς ή επαγγελματικές επαφές, οι χρήστες του WhatsApp θα μπορούν να μοιράζονται το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν στην πλατφόρμα. Ο αριθμός κινητού παραμένει η κύρια απαίτηση για την αρχική διαδικασία εγγραφής και για την ανάκτηση λογαριασμού. Ωστόσο, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.

Πώς επιλέγετε όνομα χρήστη

Η νέα λειτουργία θα φτάσει, σύμφωνα με τη Meta, «μέχρι το τέλος του 2026». Αλλά η διαδικασία “κράτησης” ονόματος χρήστη έχει ήδη ξεκινήσει. Και είναι καλύτερο να επιλέξετε αυτό που θέλετε γρήγορα, πριν κάποιος άλλος το αρπάξει. Με τόσο μεγάλη βάση χρηστών, η επικάλυψη θα είναι αναπόφευκτη.

Για να πάρετε το όνομα χρήστη σας, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της εφαρμογής – κάνοντας κλικ στις τρεις τελείες επάνω δεξιά στην κύρια οθόνη – στη συνέχεια στην επιλογή “Λογαριασμός” και τέλος στο “Όνομα χρήστη” , όπου θα εμφανιστούν τρεις επιλογές : δημιουργία νέου ή κράτηση αυτών που χρησιμοποιούνται ήδη στο Instagram και το Facebook.

Το σύστημα θα σας ζητήσει να εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό μεταξύ τριών και τριάντα πέντε χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών, τελειών. Η Meta έχει σκόπιμα αποφύγει τη δημιουργία μιας δημόσιας λίστας ή μιας εσωτερικής μηχανής αναζήτησης για την εξερεύνηση προφίλ WhatsApp, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να ξεκινήσει μια συνομιλία, ένα άτομο θα πρέπει να γνωρίζει το ακριβές όνομα της επιθυμητής επαφής.

Οι φόβοι για απάτες

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η χρήση ονομάτων χρήστη στο WhatsApp θα μπορούσε να αυξήσει τις απόπειρες απάτης και ηλεκτρονικού “ψαρέματος” (phishing) . Πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη ανησυχία στην Ινδία, όπου η πλατφόρμα έχει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο χρήστες.

Η ινδική κυβέρνηση ζήτησε από το Meta διευκρινίσεις, ανησυχώντας ότι η επικοινωνία μέσω ονομάτων χρήστη θα μπορούσε να διευκολύνει επιθέσεις από κακόβουλα άτομα που υποδύονται αξιωματούχους, εταιρείες ή διασημότητες.

Σε αρχικές δοκιμές, οι ειδικοί του TechCrunch ανακάλυψαν ότι είναι διαθέσιμα ονόματα χρήστη παρόμοια με αυτά πολιτικών, διασημοτήτων, επιχειρηματιών και ιδρυμάτων. Θεωρητικά, ο καθένας θα μπορούσε να τα κρατήσει και να τα ασφαλίσει.

Το WhatsApp υποβαθμίζει την κατάσταση: πολλά «ευαίσθητα» ονόματα με παραλλαγές θα είχαν κρατηθεί για τους νόμιμους κατόχους τους. Ο τεχνολογικός γίγαντας υπόσχεται περαιτέρω μέτρα, όπως ο αποκλεισμός προσπαθειών εικασίας ονόματος χρήστη και συστήματα κατά της κατάχρησης για την ανίχνευση κλοπής ταυτότητας και ύποπτης δραστηριότητας.

Ενίσχυση της ιδιωτικότητας

Για την ενίσχυση του απορρήτου, η Meta έχει επίσης παράσχει ένα δεύτερο επίπεδο προστασίας (προαιρετικό): έναν 4ψήφιο αριθμητικό κωδικό πρόσβασης που σχετίζεται με το όνομα χρήστη σας. Όταν μια άγνωστη επαφή επιχειρήσει να ξεκινήσει μια πρώτη συνομιλία με ένα προφίλ του οποίου το όνομα χρήστη γνωρίζει, το σύστημα θα της ζητήσει να εισαγάγει αυτό το κλειδί ασφαλείας.

Με την εισαγωγή των ονομάτων χρήστη, η εταιρεία που ίδρυσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ καλύπτει ένα ιστορικό κενό με ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το Signal και το Telegram, πρωτοπόρους στην προσφορά αλληλεπιδράσεων ανεξάρτητα από τον αριθμό τηλεφώνου.

Από επιχειρηματικής άποψης, η νέα λειτουργία δημιουργεί ένα πιο βελτιστοποιημένο οικοσύστημα. Μέχρι πρόσφατα, ένας πιθανός πελάτης έπρεπε να απομνημονεύσει ή να αντιγράψει μια μακρά λίστα στοιχείων επικοινωνίας για να επικοινωνήσει με ένα κατάστημα ή μια επιχείρηση. Με τη νέα ενημέρωση, μια απλή αναφορά κειμένου θα επιτρέπει την άμεση έναρξη της συνομιλίας.