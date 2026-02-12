Financial Times: Η Ρωσία αφαίρεσε το WhatsApp από τον επίσημο διαδικτυακό κατάλογο

Η Ρωσία προχώρησε στον αποκλεισμό της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, ιδιοκτησίας της Meta Platforms, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Εκατομμύρια Ρώσοι αποκόπηκαν ξαφνικά από την κρυπτογραφημένη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από μήνες προσπαθειών να τους αναγκάσουν να συνδεθούν σε μια αντίστοιχη ρωσική εφαρμογή.

Οι ρωσικές αρχές αφαίρεσαν την εφαρμογή που ανήκει στο Meta, η οποία μέχρι πρόσφατα είχε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια χρήστες στη χώρα, από το αντίστοιχο ενός ηλεκτρονικού καταλόγου που διαχειρίζεται η Roskomnadzor, η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου, νωρίτερα την Τετάρτη.

Αυτό το βήμα ουσιαστικά διαγράφει το WhatsApp από το διαδίκτυο της Ρωσίας, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση στην υπηρεσία χωρίς περίπλοκες λύσεις.

Από τον Αύγουστο, η Ρωσία είχε περιορίσει ορισμένες λειτουργίες κλήσεων του WhatsApp, αλλά και του Telegram, κατηγορώντας τις ξένες πλατφόρμες ότι δεν συνεργάζονται με τις αρχές, αρνούμενες να παράσχουν δεδομένα για έρευνες που σχετίζονται με απάτη και τρομοκρατία.

Από την πλευρά της, η WhatsApp έχει κατηγορήσει τη ρωσική κυβέρνηση πως επιχειρεί να στερήσει εκατομμύρια πολίτες από την ασφαλή επικοινωνία.

Πηγές: Financial Times, Reuters