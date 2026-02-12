Πικέρμι: Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδας λόγω της έντονης βροχόπτωσης – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το βράδυ της Τετάρτης την Αττική είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Βάρδας στην περιοχή του Πικερμίου, με τις αρχές να διακόπτουν την κυκλοφορία οχημάτων στο σημείο. Προβλήματα δημιουργήθηκαν και σε δρόμους στην περιοχή του Πολυγώνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ημέρου Πεύκου, και στα δύο ρεύματα, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται:

να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ο δρόμος δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.



Παράλληλα στο Πολύγωνο λίγο μετά τη 01:00 λόγω καθίζησης, καθώς και από διάφορα φερτά υλικά λόγω της δυνατής βροχής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, όπως και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.