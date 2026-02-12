Eurovision 2026: Η Κατερίνα Βρανά… αυτοτρολάρεται στην έναρξη της βραδιάς: «Θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ώρες»

Αρκετές ήταν οι χιουμοριστικές ατάκες από τους τρεις παρουσιαστές της βραδιάς που παρουσίασαν τον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision, με την πιο χαρακτηριστική να είναι αυτή της Κατερίνας Βρανά, που στην έναρξη του διαγωνισμού, φρόντισε να τρόλαρει… τον εαυτό της, για την ταχύτητα με την οποία μιλάει, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2017.

Συγκεκριμένα, όταν η Μπέττυ Μαγγίρα ενημέρωσε πως η διαδικασία του διαγωνισμού θα διαρκέσει δύο ώρες, η Κατερίνα Βρανά απάντησε με χιούμορ: «Και αφού το αποφασίσανε αυτό, πήρανε εμένα τηλέφωνο να το παρουσιάσω. Γι’ αυτό μη μου αγχώνεστε, θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ώρες».

«Μη λες παιδί μου τέτοια και το πιστεύουν οι άνθρωποι», απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα, με την Κατερίνα Βρανά να ενημερώνει τους θεατές πως μέχρι τις 3 τα ξημερώματα όλοι θα είναι στο σπίτι τους.

Δείτε το βίντεο:

22:58 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

