Eurovision – Sing for Greece 2026: Το «Χ» αποθέωσε τους τρεις παρουσιαστές – «Φοβερή χημεία»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Η Κατερίνα Βρανά, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβαν την παρουσίαση του πρώτου ελληνικού Ημιτελικού, από τον οποίο επτά τραγούδια θα περάσουν στον μεγάλο Τελικό. Οι τρεις ταλαντούχοι καλλιτέχνες, που ο καθένας έχει τη δική του επιτυχημένη πορεία, κατάφεραν να ενθουσιάσουν το κοινό που παρακολουθεί την Eurovision, κάτι που φάνηκε και από τα σχόλια του κόσμου στο «Χ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Β’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ τον μεγάλο Τελικό θα τον παρακολουθήσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέτυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν και τα δύο επόμενα show.

Αποθεωτικές οι κριτικές στο «Χ»

Μεγάλη μερίδα των χρηστών του «Χ» που παρακολούθησε τον Α’ Ημιτελικό, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του με το πώς οι τρεις παρουσιαστές κάλυψαν την άκρως απαιτητική βραδιά.

«Δεν είναι μόνο οι συμμετοχές… η τριάδα των παρουσιαστών δίνει άλλο vibe στον ημιτελικό. Ροή, χιούμορ και ωραία επικοινωνία με τους καλλιτέχνες. Πολύ δυνατό στοιχείο της βραδιάς», αναφέρει ένας τηλεθεατής σε σχόλιό του στην πλατφόρμα.

Ένας άλλος χρήστης έχει γράψει: «Η επιλογή της παρουσίασης αναβαθμίζει την βραδιά». 

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις

23:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

