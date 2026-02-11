Eurovision – Sing for Greece 2026: Το «Χ» αποθέωσε τους τρεις παρουσιαστές – «Φοβερή χημεία»

Η Κατερίνα Βρανά, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβαν την παρουσίαση του πρώτου ελληνικού Ημιτελικού, από τον οποίο επτά τραγούδια θα περάσουν στον μεγάλο Τελικό. Οι τρεις ταλαντούχοι καλλιτέχνες, που ο καθένας έχει τη δική του επιτυχημένη πορεία, κατάφεραν να ενθουσιάσουν το κοινό που παρακολουθεί την Eurovision, κάτι που φάνηκε και από τα σχόλια του κόσμου στο «Χ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Β’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ τον μεγάλο Τελικό θα τον παρακολουθήσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέτυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν και τα δύο επόμενα show.

Αποθεωτικές οι κριτικές στο «Χ»

Μεγάλη μερίδα των χρηστών του «Χ» που παρακολούθησε τον Α’ Ημιτελικό, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του με το πώς οι τρεις παρουσιαστές κάλυψαν την άκρως απαιτητική βραδιά.

«Δεν είναι μόνο οι συμμετοχές… η τριάδα των παρουσιαστών δίνει άλλο vibe στον ημιτελικό. Ροή, χιούμορ και ωραία επικοινωνία με τους καλλιτέχνες. Πολύ δυνατό στοιχείο της βραδιάς», αναφέρει ένας τηλεθεατής σε σχόλιό του στην πλατφόρμα.

Ένας άλλος χρήστης έχει γράψει: «Η επιλογή της παρουσίασης αναβαθμίζει την βραδιά».

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις

Πόσο μ’ αρέσει το bonding των τριών παρουσιαστών του Εθνικού Τελικού, Μπέτυς Μαγγίρα, Γιώργου Καπουτζίδη και Κατερίνας Βρανά! Φοβερή χημεία και οι τρεις ✨️#singforgreece#eurovisiongr — Joanne 🍊🪄 (@mikrolactaki3) February 11, 2026

Δεν είναι μόνο οι συμμετοχές… η τριάδα των παρουσιαστών δίνει άλλο vibe στον ημιτελικό. Ροή, χιούμορ και ωραία επικοινωνία με τους καλλιτέχνες. Πολύ δυνατό στοιχείο της βραδιάς! 🔥 — Maria Kalas🧂 (@tylipake92384) February 11, 2026

Παρουσιαστες με χιουμορ, ακομπλεξάριστοι, και χωρις τρακ ΈΠΙΤΕΛΟΥΣ #SingForGreece — Κυριλατη Κιουρια (@mia_q_ria) February 11, 2026