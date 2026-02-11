Eurovision – Sing for Greece 2026: Με την Klavdia και την «Αστερομάτα» η έναρξη του Α’ Ημιτελικού

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Klavdia

Η Klavdia «άνοιξε» τον πρώτο ελληνικό Ημιτελικό, από τον οποίο θα προκύψουν οι επτά από τους δεκατέσσερις καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Klavdia ήταν η περσινή εκπρόσωπος της χώρας μας στην Eurovision. Η τραγουδίστρια με την μαγευτική φωνή, η οποία ερμήνευσε την «Αστερομάτα», έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει με το ταλέντο της και μαζί με την εξαιρετική σκηνική παρουσία, η Ελλάδα μπήκε στην δεκάδα του διαγωνισμού, κατακτώντας την έκτη θέση.

Η συγκινητική εμφάνιση

Όπως ήταν φυσικό, η Klavdia εμφανίστηκε στην έναρξη του Α’ Ημιτελικού για να ερμηνεύσει την «Αστερομάτα».

Klavdia

Η σκηνική παρουσία έμοιαζε πολύ με αυτό που παρουσίασε η χώρα μας στην Eurovision πέρυσι. Η καλλιτέχνις έβαλε ένα πολύ όμορφο μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με χρυσά κοσμήματα, αλλά και τα χαρακτηριστικά γυαλιά της.

Όλη η εικόνα που παρουσιάστηκε ήταν άκρως συγκινητική, καθώς οι θαυμαστές του επιτυχημένου μουσικού θεσμού είχαν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» για λίγο πίσω στον Μάιο του 2025, και στην μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ελληνική αποστολή, η οποία και ανταμείφθηκε με μία άκρως ικανοποιητική θέση.

Klavdia

«Είμαι αιώνια ευγνώμων και είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά την κατάκτηση της έκτης θέσης, η Klavdia είχε αναφέρει πως: «Σας αγαπώ, το κάναμε μαζί όλο αυτό. Ονειρευόμουν την πέμπτη θέση, έλεγα ότι αυτή η θέση θα είναι νίκη. Το ίδιο είναι και η έκτη. Νιώθω η πιο τυχερή, η πιο ευλογημένη, ευτυχισμένη και προστατευμένη αυτή τη στιγμή του πλανήτη. Είναι απίστευτο, νιώθω νικήτρια. Η βαθμολογία του κόσμου ήταν το κερασάκι. Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι “θα το κάνουμε”. Αν το πιάσουμε από την αρχή, το αμιγώς ελληνικό τραγούδι, πώς θα το καταλάβουν γιατί είναι διαφορετικό από όσα έχουμε στείλει, είναι νίκη η έκτη θέση. Η “Αστερομάτα” το έκανε. Είναι απίστευτο. Είμαι αιώνια ευγνώμων και είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς που με στηρίξατε».

«Αύριο εγώ θα θυμάμαι αυτή τη στιγμή που βγήκαμε έκτοι και που στον ημιτελικό μας ανακοίνωσαν τελευταίους. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν επιστρέψω στο ξενοδοχείο είναι να χοροπηδάω πάνω στο κρεβάτι. Θα το γιορτάσουμε», είχε προσθέσει.

23:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision – Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που προκρίθηκαν στον Εθνικό τελικό

Με εντυπωσιακές εμφανίσεις και έντονη συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του S...
23:27 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision – Sing for Greece 2026: Το «Χ» αποθέωσε τους τρεις παρουσιαστές – «Φοβερή χημεία»

Η Κατερίνα Βρανά, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβαν την παρουσίαση του πρώτο...
22:40 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision – Sing for Greece 2026: Το νοσταλγικό medley στο οποίο συμμετείχαν οι υποψήφιοι του Α’ Ημιτελικού

Δεκατέσσερα τραγούδια και συνολικά δεκαπέντε καλλιτέχνες διαγωνίζονται στον πρώτο ελληνικό Ημι...
21:19 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision 2026 – Αντιγόνη: Η απάντηση στις αντιδράσεις για το video clip του «JALLA» – «Άστους να λαλούν»

Η Αντιγόνη θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στην Eurovision, με το τραγούδι «JALLA». Το κομμάτι...
