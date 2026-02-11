Γιάννα Τερζή: Το μήνυμα στήριξης στον Akyla λίγο πριν από τον Α’ Ημιτελικό – Η ανάρτηση στο Instagram

Τον Akyla στήριξε με μία ανάρτησή της στο Instagram η Γιάννα Τερζή, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ελληνικό Ημιτελικό, στον οποίο ο τραγουδιστής διαγωνίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι η Γιάννα Τερζή είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision το 2018 στην Λισαβόνα, με το τραγούδι «Όνειρό μου». Η τραγουδίστρια είχε διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό, χωρίς όμως να καταφέρει να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης εκείνη την χρονιά.

Η ανάρτηση για τον Akyla

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (11/2), η Γιάννα Τερζή έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, με την μορφή του story.

Σε αυτή, η ερμηνεύτρια δημοσίευσε μία κοινή της φωτογραφία με τον Akyla. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον καλλιτέχνη να τραγουδάει, ενώ η συνάδελφός του βρίσκεται λίγο πιο πίσω.

Στο story της, η Γιάννα Τερζή έχει γράψει: «Δεν στηρίζω Eurovision, αλλά στηρίζω νέους καλλιτέχνες που αξίζουν. Εύχομαι τεράστια επιτυχία!».