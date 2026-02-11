Χάρης Ακριτίδης για την περιπέτεια υγείας του γιου του: «Αυτό το 7ωρο που ήταν μέσα στο χειρουργείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χάρης Ακριτίδης

Στην περιπέτεια υγείας που πέρασε ο γιος του, αναφέρθηκε ο Χάρης Ακριτίδης σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Ο ερμηνευτής εξήγησε το πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα στη βαλβίδα και στην αορτή του παιδιού του, και μίλησε για το πρόσφατο χειρουργείο του.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να το εκφράσω αυτό το πράγμα», τόνισε ο Χάρης Ακριτίδης, περιγράφοντας το πώς ο ίδιος διαχειρίστηκε τα όσα έζησε ο γιος του.

«Ο Θεός μας τον χάρισε»

Μιλώντας για την περιπέτεια υγείας του γιου του, ο Χάρης Ακριτίδης ανέφερε ότι: «Εδώ και πέντε χρόνια ταλαιπωρούμαστε με μία ασθένεια. Από ένα σταφυλόκοκκο, τέλος πάντων, ξεκίνησε. Ενεργοποιήθηκε στον γιο μου και του έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στη βαλβίδα του και στην αορτή του. Κάναμε το τρίτο, και ευχόμαστε να είναι και το τελευταίο, χειρουργείο.

Αλλάχτηκε όλη η αορτή του και αλλάχτηκε και η βαλβίδα του, η οποία μπήκε μεταλλική. Το θέμα αυτό έχει τελειώσει αυτή την στιγμή, πάμε τόσο καλά, βγαίνει έξω, περπατάει, χορεύει. Τα αφήνουμε όλα πίσω!». 

Στη συνέχεια, ο επιτυχημένος ερμηνευτής εξομολογήθηκε πως: «Εγώ ήμουν στο Ισραήλ. Όταν ενημερωθήκαμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά με την βαλβίδα που είχαμε βάλει και ότι η αορτή του έχει μεγαλώσει ξανά και θα χρειαστεί χειρουργείο…

Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος βλέπει το γεγονός ότι έγινε προχθές μία εγχείρηση και πήγε καλά. Πριν από την εγχείρηση έχουν γίνει διακόσες εξετάσεις, να επιλεχθεί ο κατάλληλος γιατρός, πώς θα γίνει… Δεν υπάρχουν λόγια για να το εκφράσω αυτό το πράγμα. Όποιος είναι γονέας, το καταλαβαίνει.

Αυτό το εφτάωρο που ήταν μέσα στο χειρουργείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μακάβριο θα έλεγα, αλλά ο Θεός μας τον χάρισε». 

16:36 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

