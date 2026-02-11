Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για τον σκύλο της: «Μπορώ να πω με πολύ σιγουριά, ότι είναι ο πιο πιστός άνδρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου»

Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η influencer και επιχειρηματίας στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ανέφερε πως το σκυλάκι της, το οποίο έχει εδώ και οχτώ χρόνια, είναι: «Με σιγουριά ο πιο πιστός άνδρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου».

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εξομολογήθηκε ότι: «Ο Ρίτσι μπήκε στη ζωή μου πριν από οχτώ χρόνια και νομίζω ότι από τότε κατάλαβα τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Μπορώ να πω με πολύ σιγουριά, ότι είναι ο πιο πιστός άνδρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου».

Η αγάπη της για το «J2US» και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο show

Μιλώντας για το «J2US», στο οποίο έχει διαγωνιστεί στο παρελθόν, είπε ότι: «Το “J2US” επέστρεψε λίγο καθυστερημένα, γιατί είχαμε συνηθίσει να γίνεται πιο σύντομα κάθε φορά. Η αλήθεια είναι ότι εμένα είναι το αγαπημένο μου πρότζεκτ. Ίσως βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι πάντα λάτρευα πολύ και τη μουσική, οπότε όταν ξέρεις ότι είσαι καλός σε κάτι, σίγουρα το κάνεις με περισσότερο θάρρος. Εμένα είναι το αγαπημένο μου πρότζεκτ στη τηλεόραση και πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά και φέτος».

«Εμένα προς το παρόν δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο. Αλλά νομίζω ότι επειδή είχα κερδίσει το προτελευταίο “J2US” με την Κατερίνα Λιόλιου, ύστερα από αυτό, όταν έρχεται μία νίκη, δεν έχεις ακριβώς την όρεξη να κάνεις ξανά κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.