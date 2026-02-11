James Van Der Beek: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο ηθοποιός του Dawson’s Creek – Έδινε μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Ο James Van Der Beek
πηγή: EPA/MIKE NELSON

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός James Van Der Beek έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο ηθοποιός και πατέρας έξι παιδιών πάλευε σιωπηλά με καρκίνο στο στάδιο 3 από τον Αύγουστο του 2023.  Τον Νοέμβριο του 2024, είχε δηλώσει στο περιοδικό People ότι αναγκάστηκε να αποκαλύψει τη διάγνωσή του αφού έμαθε ότι «μια εφημερίδα θα δημοσίευε την είδηση».

«Μέχρι τώρα το αντιμετώπιζα ιδιωτικά, ακολουθώντας θεραπεία και προσέχοντας την υγεία μου με μεγαλύτερη προσοχή από ποτέ», πρόσθεσε ο Van Der Beek σε δήλωση του στο περιοδικό εκείνη την εποχή.  «Είμαι σε καλή κατάσταση και νιώθω δυνατός. Ήταν μια δύσκολη αρχή, και θα σας πω περισσότερα όταν θα είμαι έτοιμος».

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου έχει συνολικό ποσοστό επιβίωσης πέντε ετών 64%, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με το στάδιο, σύμφωνα με ιατρικούς εμπειρογνώμονες.

Λίγο μετά την αποκάλυψη των προβλημάτων υγείας του, ο Van Der Beek έδειξε θάρρος παρευρισκόμενος στην πρεμιέρα της ταινίας «Sidelined: The QB And Me» της Tubi.

Η μάχη με την ασθένεια

Ωστόσο, λίγο αργότερα ομολόγησε ότι η θεραπεία του καρκίνου είχε επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του και άρχισε να πουλάει αυτόγραφα προϊόντα «Varsity Blues» για να χρηματοδοτήσει τη θεραπεία του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, ο Van Der Beek στηρίχθηκε στη σύζυγό του, Kimberly — με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, την Olivia, 14 ετών, τον Joshua, 13 ετών, την Annabel, 11 ετών, την Emilia, 8 ετών, την Gwendolyn, 6 ετών, και τον Jeremiah, 3 ετών — για υποστήριξη.

Τον Μάρτιο, στα 48α γενέθλιά του, παραδέχτηκε ότι «δεν μπορούσε πλέον να είναι ο σύζυγος που βοηθούσε τη γυναίκα του» και «δεν μπορούσε πλέον να είναι ο πατέρας που μπορούσε να πάρει τα παιδιά του και να τα φροντίσει».

Λίγους μήνες αργότερα, ο Τζέιμς προκάλεσε ανησυχία όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα εμφανιζόταν σε μια προγραμματισμένη επανένωση του «Dawson’s Creek» λόγω δύο ιών στο στομάχι που αντιμετώπιζε εν μέσω της μάχης του με τον καρκίνο.

Ωστόσο, εξέπληξε το κοινό συμμετέχοντας διαδικτυακά στην εκδήλωση.

Ο Τζέιμς έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως ο πρωταγωνιστής, Ντόσον Λίρι, στην τηλεοπτική σειρά «Dawson’s Creek», μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον, Μισέλ Γουίλιαμς, Μπάζι Φίλιπς και άλλους.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Varsity Blues» και «The Rules of Attraction» και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

