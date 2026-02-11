Μήνυμα… επιστροφής με ρεκόρ από τον Μίλτο Τεντόγλου – Δεύτερος στο Βελιγράδι με άλμα στα 8,27μ.

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Μήνυμα… επιστροφής με ρεκόρ από τον Μίλτο Τεντόγλου – Δεύτερος στο Βελιγράδι με άλμα στα 8,27μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη πραγματοποίησαν σπουδαίες εμφανίσεις στο μίτινγκ του Βελιγραδίου, δείχνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κατέλαβε τη δεύτερη θέση με φετινό ρεκόρ, ενώ η Σπανουδάκη σημείωσε ακόμη μία σταθερή επίδοση στα 60 μέτρα.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 8,27 μ., επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ και για λίγη ώρα ήταν και ρεκόρ διοργάνωσης. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε δυνατά με 8,18 μ., ανέβηκε στα 8,27 μ. στη δεύτερη προσπάθεια, έκανε 8,21 μ. στην τρίτη, ήταν άκυρος στην τέταρτη, ενώ στις δύο τελευταίες του προσπάθειες σημείωσε 8,21 μ. και 8,26 μ..

Ο 27χρονος προσπάθησε να ξεπεράσει τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του και κέρδισε με 8,45 μ. στο τελευταίο του άλμα. Ο 22χρονος είχε προηγουμένως έγκυρες προσπάθειες στα 8,23 μ., 8,26 μ. και 8,29 μ..

Ο Τεντόγλου δείχνει σε κάθε του εμφάνιση ότι έχει ξαναβρεί τη φρεσκάδα και τη δυναμική που του έλειψε πέρυσι, ενώ φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων. Την τρίτη θέση στο Βελιγράδι κατέλαβε ο Τζαμαϊκανός Κάρει Μακλίντ με 8,22 μ.

Σταθερή και βελτιωμένη η Ραφαέλα Σπανουδάκη

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη συνέχισε την ανεβασμένη της πορεία στα σπριντ, τρέχοντας τα 60 μέτρα σε 7.28 στον προκριματικό του μίτινγκ. Με στρωτή και γρήγορη κούρσα, χωρίς να πιεστεί υπερβολικά, κατάφερε να σημειώσει τη δεύτερη επίδοση στη σειρά της και να προκριθεί στον τελικό.

Στον τελικό, η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη τερμάτισε στην έβδομη θέση με χρόνο 7.29, καταγράφοντας ακόμη μία σταθερή εμφάνιση στη φετινή σεζόν. Η επίδοσή της ήταν πολύ κοντά στο φετινό της 7.25, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική της φόρμα και την καλή προετοιμασία ενόψει των επόμενων αγώνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο σπίτι για την προσωπικότητα σας – Τα κακά νέα για όσους επιλέγουν το κόκκινο

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

ΕΕΑ: Ετοιμάζει στατιστική έρευνα για την απορρόφηση επιδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
03:27 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Μεταγραφική «βόμβα» στον Παναθηναϊκό: Υπέγραψε για 2,5 χρόνια με τον Αμερικάνο σταρ Χέιζ-Ντέιβις – Δείτε την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Μια μεταγραφική «βόμβα» ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, κλείνοντας συμφωνία με τον Αμερικάνο ...
00:35 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Premier League: «Γκέλαρε» η Νότιγχαμ Φόρεστ, 0-0 με Γουλβς – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε κόντ...
22:33 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Δίκαια στον τελικό του Κυπέλλου ο Δικέφαλος του Βορρά

Όπως στη Λεωφόρο, έτσι και στην Τούμπα, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα και ήταν εκείνος πο...
19:10 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Με… μπαλοθιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας οι Κρητικοί για δεύτερη σερί χρονιά

Ο ΟΦΗ πέτυχε ιστορική πρόκριση στη Λιβαδειά και έγινε μόλις η τρίτη επαρχιακή ομάδα μετά από τ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα