Μήνυμα… επιστροφής με ρεκόρ από τον Μίλτο Τεντόγλου – Δεύτερος στο Βελιγράδι με άλμα στα 8,27μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη πραγματοποίησαν σπουδαίες εμφανίσεις στο μίτινγκ του Βελιγραδίου, δείχνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κατέλαβε τη δεύτερη θέση με φετινό ρεκόρ, ενώ η Σπανουδάκη σημείωσε ακόμη μία σταθερή επίδοση στα 60 μέτρα.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 8,27 μ., επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ και για λίγη ώρα ήταν και ρεκόρ διοργάνωσης. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε δυνατά με 8,18 μ., ανέβηκε στα 8,27 μ. στη δεύτερη προσπάθεια, έκανε 8,21 μ. στην τρίτη, ήταν άκυρος στην τέταρτη, ενώ στις δύο τελευταίες του προσπάθειες σημείωσε 8,21 μ. και 8,26 μ..

Ο 27χρονος προσπάθησε να ξεπεράσει τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του και κέρδισε με 8,45 μ. στο τελευταίο του άλμα. Ο 22χρονος είχε προηγουμένως έγκυρες προσπάθειες στα 8,23 μ., 8,26 μ. και 8,29 μ..

Ο Τεντόγλου δείχνει σε κάθε του εμφάνιση ότι έχει ξαναβρεί τη φρεσκάδα και τη δυναμική που του έλειψε πέρυσι, ενώ φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων. Την τρίτη θέση στο Βελιγράδι κατέλαβε ο Τζαμαϊκανός Κάρει Μακλίντ με 8,22 μ.

Σταθερή και βελτιωμένη η Ραφαέλα Σπανουδάκη

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη συνέχισε την ανεβασμένη της πορεία στα σπριντ, τρέχοντας τα 60 μέτρα σε 7.28 στον προκριματικό του μίτινγκ. Με στρωτή και γρήγορη κούρσα, χωρίς να πιεστεί υπερβολικά, κατάφερε να σημειώσει τη δεύτερη επίδοση στη σειρά της και να προκριθεί στον τελικό.

Στον τελικό, η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη τερμάτισε στην έβδομη θέση με χρόνο 7.29, καταγράφοντας ακόμη μία σταθερή εμφάνιση στη φετινή σεζόν. Η επίδοσή της ήταν πολύ κοντά στο φετινό της 7.25, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική της φόρμα και την καλή προετοιμασία ενόψει των επόμενων αγώνων.