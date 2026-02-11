Βυθίστηκε σκάφος ανοιχτά της Ελαφονήσου – Σώοι οι 4 επιβαίνοντες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης λίγη ώρα στην Ελαφόνησο, όταν σκάφος αναψυχής με 4 επιβαίνοντες βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού.

Όπως μεταδίδει το flynews.gr, oι 4 επιβαίνοντες, ένας Έλληνας καπετάνιος και τρεις Γάλλοι, φέρεται να αντιλήφθηκαν έγκαιρα την εισροή υδάτων και ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι 4 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη βύθιση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό.

.

