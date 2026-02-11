Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε ελεγχθεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση υγραερίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, εκεί όπου πέντε εργάτριες βρήκαν τον θάνατο έπειτα απο έκρηξη λόγω διαρροής προπανίου, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Με τον αριθμό πράξης 155/2022/2.2.2023, η γενική διεύθυνση τελωνείων και ειδικού φόρου κατανάλωσης του τελωνείου της Λάρισας προχώρησε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον πέντε φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν όμως τη διακίνηση επτά τόνων υγραερίου βιομηχανικού σε πρατήρια της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας» αποκάλυψε ο ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπεύθυνοι της Βιολάντα και μιας ακόμα εταιρείας του ομίλου δήλωναν ότι αγοράζαν αυτό το βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια και εισέπρατταν την διαφορά το φόρου αυτοί που έκαναν αυτό το εμπόριο που είναι 360 ευρώ τον τόνο.

Η εταιρεία συμμορφώθηκε οικειοθελώς

«Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην “Βιολάντα”, η εταιρεία συμμορφώθηκε οικειοθελώς. Δηλαδή πλήρωσε τους φόρους και τα πρόστιμα που αναλογούν, μία έμμεση αναγνώριση δηλαδή ότι είχε γίνει η δουλειά, ότι δεν υπήρχε πραγματικό αντικείμενο πίσω από αυτά τα τιμολόγια. Αυτό που εκκρεμεί τώρα είναι η προσπάθεια του τελωνείου να δημιουργήσει μια δεύτερη υπόθεση, λέγοντας ότι αφού εκδώσατε αυτά τα τιμολόγια, διευκολύνατε τους άλλους να κάνουν αυτού του είδους το παράνομο εμπόριο“, εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου.

