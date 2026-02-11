Θεσσαλονίκη: 39χρονος συνελήφθη δύο φορές σε μια μέρα – Μία για ναρκωτικά και μία για… drift έξω από ΑΤ και τροχαίο

Ένας 39χρονος στη Θεσσαλονίκη κατόρθωσε να συλληφθεί δύο φορές μέσα σε μία ημέρα. Η δεύτερη φορά που πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα ήταν τα ξημερώματα της Τετάρτης και ενώ ήταν μαζί του και μία 23χρονη.

Αναλυτικότερα, στις περίπου 3 το πρωί ο δράστης ξεκίνησε να κάνει… drift με το ΙΧ του έξω από το ΑΤ Παύλου Μελά. Ο 39χρονος έκανε και βόλτες στη γύρω περιοχή, με τους περίοικους να παρακολουθούν ανήσυχοι την πορεία του.

Οι αστυνομικοί που είδαν την προκλητική συμπεριφορά του οδηγού, ξεκίνησαν να τον ακολουθούν διακριτικά, χωρίς να ξεκινούν καταδίωξη αρχικά. Ο 39χρονος συνέχισε την πορεία του στη Νεάπολη και έπειτα στις Συκιές, οπότε αναπόφευκτα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν, σύμφωνα με το Voria.gr.

Η καταδίωξη διήρκησε συνολικά μιάμιση ώρα με τον δράστη να περνά από τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, έφτασε μέχρι τη λεωφόρο Στρατού, ανέβηκε με το όχημά του στον Πύργο Τριγωνίου, όπου και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Τελικά, στις 4:30 έφτασε κοντά στο σπίτι του και παραδόθηκε, με τους αστυνομικούς να του βεβαιώνουν τρεις παραβάσεις για οδήγηση σε μονόδρομο, μία για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ παράλληλα ο δράστης κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και για απείθεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός φάνηκε ότι στο αίμα του ανιχνεύθηκε αλκοόλ σε συγκέντρωση 0,80g/L. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι το όχημα το οποίο οδηγούσε και, όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία έχει υποστεί σημαντικές φθορές, δεν ανήκει σε αυτόν αλλά σε γυναικείο πρόσωπο.

Είχε συλληφθεί και νωρίτερα την ίδια μέρα

Το απόγευμα της Τρίτης ο 39χρονος οδηγός είχε κινήσει υποψίες στην περιοχή του ΔΑΚ Πολίχνης και αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ αποφάσισαν να τον ελέγξουν. Συνελήφθη, καθώς βρέθηκε επάνω σε εκείνον και στην 23χρονη μικροποσότητα χασίς (2,2 γραμμάρια) και κοκαΐνης (0,3 γραμμάρια), οι οποίες κατασχέθηκαν.

Οι δύο τους οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Αμέσως μετά, οι δύο τους επέστρεψαν στο ΔΑΚ Πολίχνης και κάποιοι νεαροί τηλεφώνησαν στο οικείο ΑΤ προκειμένου να καταγγείλουν πως ο οδηγός του οχήματος φαίνεται μεθυσμένος, έχει αίματα στα χέρια του και η 23χρονη είχε αίματα στα χείλη της. «Μας μίλησαν και τους πήραμε με το καλό, γιατί αυτός ήταν οξύθυμος», φέρεται να είπαν οι νεαροί, καταγγέλλοντας παράλληλα πως οι δράστες κάνουν ζημιές και σπάνε μπουκάλια.

Λίγο μετά, οι δύο τους ξεκίνησαν το… drift μπροστά από το ΑΤ Παύλου Μελά, με τις αρχές να εικάζουν ότι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι συνελήφθησαν νωρίτερα και, υπό την επήρεια αλκοόλ (ίσως και απαγορευμένων ουσιών), ξεκίνησαν να προκαλούν τους αστυνομικούς.

Σεσημασμένος και… συχνός επισκέπτης του ΔΑΚ Πολίχνης

Ο δράστης είναι εδώ και χρόνια γνώριμος στις αρχές.

Κι αυτό γιατί στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών αλλά και γιατί σε έλεγχο που του είχε γίνει το 2023, κατά… σύμπτωση και πάλι στο ΔΑΚ Πολιχνης, προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης και στην προσπάθειά του αυτή τραυμάτισε ελαφρά αστυνομικό στο πόδι.