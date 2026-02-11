Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα – «Θετικό κλίμα, ειλικρινής συζήτηση» λένε κυβερνητικές πηγές

«Θετικό το κλίμα» στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων των δύο ηγετών.
Οι κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν ότι η συνάντηση διήρκησε 1,5 ώρα, και αυτό είναι ενδεικτικό του καλού κλίματος που υπήρχε στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συζήτηση «ήταν ειλικρινής, κάλυψε όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς εντάσεις και διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό που συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές και αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις των δύο ηγετών, ήταν η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και η περαιτέρω βελτίωση του κλίματος συνεργασίας».
Τι λένε διπλωμάτες
Διπλωμάτες που παρακολούθησαν όλη τη συνάντηση και τις δηλώσεις των δύο ηγετών ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι «η σημερινή συνάντηση ήταν επιτυχής. Είδαμε όχι μόνο δύο εξαίρετους πολιτικούς αλλά δύο εξαίρετους διπλωμάτες, έμπειρους που ξέρουν να συμφωνούν διαφωνώντας».
Η αναφορά Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη και η απάντηση Μητσοτάκη
Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να τονίζει ότι η Συνθήκη της Λωζάνης προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική.
«Επανέλαβα επίσης στον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης έναντι των μειονοτήτων, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας. Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.
«Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης που προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία. Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με Χριστιανούς συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας» επεσήμανε από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη
«Και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη πρωτίστως, η ελληνική μειονότητα, παρά δυστυχώς τη μεγάλη της συρρίκνωση, εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Θα συνεργαστούμε για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας» τόνισε στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μητσοτάκης: Η αναφορά σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ
Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, στην Άγκυρα.
Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι προσβλέπει στη συνεργασία των δύο χωρών και απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, τόνισε: «θα χαρώ να σας υποδεχθώ μαζί με τους υπουργούς σας στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας».
Ολόκληρη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν
Στην δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο της Κοινής Δήλωσης ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπεγράφη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Δείτε το κείμενο της Κοινής Δήλωσης Ελλάδας-Τουρκίας στα αγγλικά ΕΔΩ
Η ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά:
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 6ης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο ηγέτες συμπροήδρευσαν στη συνεδρίαση της έκτης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των Υπουργών αρμόδιων για το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών/Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας των Πολιτών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και Τουρισμού/Πολιτισμού, Εθνικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης, Θρησκευτικών Υποθέσεων και Αθλητισμού, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, και Εμπορίου.
Οι δύο ηγέτες σημείωσαν τα εξής:
- Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και την κατανόηση, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία», η οποία υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της 5ης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας.
- Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τους αποτελεσματικούς διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να εξαλείψουν αδικαιολόγητες πηγές έντασης, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή κλιμάκωση και οι κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών σχέσεών τους.
- Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η επέκταση της διμερούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
- Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε όγκο διμερών εμπορικών συναλλαγών μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύτηκαν να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών κοινοτήτων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και άλλων σχετικών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.
- Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού καθεστώτος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής, με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.
- Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, πέραν της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, στον οποίο συμμετέχει και η Βουλγαρία, έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες τόνισαν τη σημασία της συνέχισης και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα αυτό.
- Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.
- Και οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας -ιδίως στον τομέα της διασύνδεσης ηλεκτρικών δικτύων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.
- Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Τα έργα αυτά ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για ισχυρότερη συνδεσιμότητα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και για την περιφερειακή ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο του έργου κατασκευής δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στο Κίπι-Ιψάλα, σύμφωνα με τη συμφωνία του 2006. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, της διαλειτουργικότητας του συστήματος και της περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.
- Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν την αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής ενός διμερούς προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.
- Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μερίκ/Έβρος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επαναδραστηριοποιήσουν την ad hoc μεικτή επιτροπή που συστάθηκε βάσει της κοινής δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Μερικ/Έβρος. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μερίκ/Έβρος, σε συνεργασία και με την άλλη παραποτάμια χώρα.
- Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ως δύο σύμμαχοι, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία της συνόδου κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία.
- Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.
- Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στο μέτρο του δυνατού, να υποστηρίξουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους σε διεθνείς πλατφόρμες.
- Οι δύο ηγέτες προέβησαν επίσης σε εκτενή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με διμερή ζητήματα, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας/του κοινού σχεδίου δράσης και των συζητήσεων για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.