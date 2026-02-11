Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα – «Θετικό κλίμα, ειλικρινής συζήτηση» λένε κυβερνητικές πηγές

«Θετικό το κλίμα» στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων των δύο ηγετών.

Οι κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν ότι η συνάντηση διήρκησε 1,5 ώρα, και αυτό είναι ενδεικτικό του καλού κλίματος που υπήρχε στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συζήτηση «ήταν ειλικρινής, κάλυψε όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς εντάσεις και διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό που συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές και αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις των δύο ηγετών, ήταν η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και η περαιτέρω βελτίωση του κλίματος συνεργασίας».

Τι λένε διπλωμάτες

Διπλωμάτες που παρακολούθησαν όλη τη συνάντηση και τις δηλώσεις των δύο ηγετών ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι «η σημερινή συνάντηση ήταν επιτυχής. Είδαμε όχι μόνο δύο εξαίρετους πολιτικούς αλλά δύο εξαίρετους διπλωμάτες, έμπειρους που ξέρουν να συμφωνούν διαφωνώντας».

Η αναφορά Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη και η απάντηση Μητσοτάκη

Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να τονίζει ότι η Συνθήκη της Λωζάνης προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική.

«Επανέλαβα επίσης στον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης έναντι των μειονοτήτων, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας. Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης που προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία. Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με Χριστιανούς συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας» επεσήμανε από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη

«Και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη πρωτίστως, η ελληνική μειονότητα, παρά δυστυχώς τη μεγάλη της συρρίκνωση, εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Θα συνεργαστούμε για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας» τόνισε στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Η αναφορά σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ

Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, στην Άγκυρα.

Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι προσβλέπει στη συνεργασία των δύο χωρών και απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, τόνισε: «θα χαρώ να σας υποδεχθώ μαζί με τους υπουργούς σας στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας».

Ολόκληρη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν

Στην δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο της Κοινής Δήλωσης ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπεγράφη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Δείτε το κείμενο της Κοινής Δήλωσης Ελλάδας-Τουρκίας στα αγγλικά ΕΔΩ

Η ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 6ης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο ηγέτες συμπροήδρευσαν στη συνεδρίαση της έκτης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των Υπουργών αρμόδιων για το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών/Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας των Πολιτών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και Τουρισμού/Πολιτισμού, Εθνικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης, Θρησκευτικών Υποθέσεων και Αθλητισμού, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, και Εμπορίου.

Οι δύο ηγέτες σημείωσαν τα εξής: