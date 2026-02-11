Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας 

Ελλάδα και Τουρκία, στο πλαίσιο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) μεταξύ των δύο χωρών στην Άγκυρα, προχώρησαν στην υπογραφή επτά συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, από τις επενδύσεις μέχρι τον πολιτισμό και την πολιτική προστασία.

Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν

Τα κείμενα είναι τα εξής: