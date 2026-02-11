Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας 

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα

Ελλάδα και Τουρκία, στο πλαίσιο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) μεταξύ των δύο χωρών στην Άγκυρα, προχώρησαν στην υπογραφή επτά συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, από τις επενδύσεις μέχρι τον πολιτισμό και την πολιτική προστασία.

Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν

Τα κείμενα είναι τα εξής:

  • 1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.
  • 2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.
  • 3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
  • 4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».
  • 5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.
  • 6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.
  • 7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

 

