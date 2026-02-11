Live – Μητσοτάκης από Άγκυρα: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις – Ερντογάν: Τα θέματα είναι ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Με στόχο την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης σε «ήρεμα νερά» και την ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη σήμερα στην Άγκυρα, για την κρίσιμη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος έφτασε στις 14:15 στην Άγκυρα.

Οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν:

Το ραντεβού των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένο για τις 15:15 ώρα Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Η διπλωματική αυτή επίσκεψη θα κορυφωθεί στις 17:00, οπότε και αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών προς τα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους προς τους δύο ηγέτες.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Μητσοτάκης: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις

Η παρουσία μας στην Άγκυρα σηματοδοτεί την αξία που έχουν ο διάλογος και η σχέση καλής γειτονίας ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Έκανε λόγο για άψογη και ζεστή φιλοξενία, σημειώνοντας πως στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, έκαναν συνολικό και αναλυτικό απολογισμό των διμερών σχέσεων τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2023 κάναμε μία δομική επιλογή, να εντάξουμε τις επαφές μας σε μία δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων, τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα που αποτυπώθηκε στις σημερινές μας συνομιλίες και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοιχτών δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, μιλώντας με ειλικρίνεια και έχοντας πάντα ως σταθερή αναφορά το διεθνές δίκαιο. Ακόμη και όταν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και σε εντάσεις. Θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα ειρηνική, είμαστε πάντα προσηλωμένοι στον διάλογο και ο οποίος θα πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό, πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Και είναι αλήθεια, συνέχισε, ότι η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει, αποτρέποντας εντάσεις που στο παρελθόν δοκίμασαν τις σχέσεις μας.

«Μπορούμε να διατηρούμε ένα λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας, ταυτόχρονα όμως να συμβάλλουμε από κοινού στη σταθερότητα μίας κοινής περιοχής που δοκιμάζεται από πολλαπλές κρίσεις. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών – υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ – στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί την μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Και εύχομαι ειλικρινά και να συμμεριστώ και τη δική σας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μία εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο.

«Και γι’ αυτό και πιστεύω ότι στο ίδιο πνεύμα με την θετική εμπειρία που έχει μεσολαβήσει ότι είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή τυπική και ουσιαστική στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Με τον πρόεδρο Ερντογάν συζητήσαμε και τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπου η ελληνική θέση παραμένει σαφής, οι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπη το 2017 σε μία διαδικασία που πρέπει να κινείται στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Το ίδιο καθαρή είναι και η οπτική μας για τις μειονότητες στα δύο κράτη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. «Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης που προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία. Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με Χριστιανούς συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Αλλά και στην Τουρκία, στην Κων/πολη πρωτίστως, η ελληνική μειονότητα, παρά δυστυχώς τη μεγάλη της συρρίκνωση, εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Θα συνεργαστούμε για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ιδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία, αλλά μπορούμε να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τον διάλογο.

Απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο είπε: «θα χαρώ να σας υποδεχτώ στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας».

Ερντογάν: Τα θέματα είναι ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα – Πολύτιμος φίλος ο Κυριάκος

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι «παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου αρκεί να υπάρχει καλή θέληση, διάλογος και βούληση για λύση».

Χαρακτήρισε «πολύτιμο φίλο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ είπε ότι από το 2023 και μετά έχει σημειωθεί πρόοδος για την επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο.

Ωστόσο, έκανε λόγο για άλλη μία φορά για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Η Τουρκία και η Ελλάδα που είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είναι αντιμέτωπες με πολλές εξελίξεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και σταθερότητα, τόνισε ο Ερντογάν.

Ως δύο γείτονες και σύμμαχοι, πιστεύω ότι από τα βάθη της καρδιάς μου ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους του διαλόγου, με βάση την συνεργασία, ανέφερε.

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας

Ελλάδα και Τουρκία, στο πλαίσιο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, από τις επενδύσεις μέχρι τον πολιτισμό και την πολιτική προστασία.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το τετ α τετ των δύο ηγετών διήρκεσε 1 ώρα και 30 λεπτά.

Λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας

Η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας από την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Ο σύντομος διάλογος Μητσοτάκη-Ερντογάν

«Γεια σας κ. πρόεδρε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανταποδίδει.

«Όλα καλά, πολύ καλά», φέρεται να είπαν οι δύο ηγέτες κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο μετά τις 15.30 για την κρίσιμη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να τον περιμένει στην είσοδο του παλατιού για να τον υποδεχθεί.

Σύμφωνα με τo ΕΡΤΝews, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, στην Άγκυρα

Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Πιστεύω ότι η απευθείας συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα αποφορτίσει το κλίμα

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον του Νίκου Δένδια από την τουρκική πλευρά αστείες, ενώ σχολιάζοντας και τις πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, είπε πως είναι «σαφές ότι προσπαθεί να δημιουργήσει -στο μυαλό περισσότερο της εσωτερικής κοινής γνώμης της Τουρκίας- έναν διχασμό της κυβέρνησης που δεν υφίσταται».

Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Ναι στον δίαυλο επικοινωνίας, αλλά χωρίς αυταπάτες για τη στρατηγική της Τουρκίας

Ενόψει της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα, ο κ. Τσουκαλάς κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών αλλά έκρινε ότι θα πρέπει να «κρατάμε μικρό καλάθι».

Έφτασε στην Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός

Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται από τις 14:15 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την άφιξή του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε επίσημη αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τον αναπληρωτή κυβερνήτη και τον αναπληρωτή δήμαρχο της Άγκυρας, καθώς και τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Ερντογάν: Υποδεχόμαστε σήμερα τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας για την Άγκυρα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δίνει το στίγμα της τουρκικής διπλωματίας δηλώνοντας σήμερα από την Εθνοσυνέλευση πως: «Δεν σταματάμε, αδέλφια μου. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε», τονίζοντας τη φιλοδοξία του να καταστεί η Τουρκία «γη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

"Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i ülkemizde ağırlayacağız. Yarın Sırbistan Başbakanı Sayın Vucic Ankara'ya gelecek. Önümüzdeki pazartesi ve salı günleri ise BAE ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğiz.

Τουρκικά ΜΜΕ: Η συνάντηση μπορεί να «μειώσει τις εντάσεις στο Αιγαίο»

Την ίδια στιγμή, ο τουρκικός Τύπος παρακολουθεί από νωρίς το πρωί στενά τη συνάντηση, εστιάζοντας στις χρόνιες εντάσεις στο Αιγαίο, τις θαλάσσιες ζώνες και τις περιφερειακές συμμαχίες της Αθήνας, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα αυτού του τετ-α-τετ για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γεώργιος Φίλης: Η συνάντηση δεν θα αποφέρει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα

Όπως αναφέρει σε άρθρο του στο enikos.gr, ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Γιώργος Φίλης, η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, «δεν πρόκειται να αποφέρει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα αναφορικά με την ουσία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά ίσως η Αθήνα να “αγοράσει” λίγο ακόμα χρόνο».

Τάσος Χατζηβασιλείου: Ρεαλιστικές προσδοκίες και λειτουργικός δίαυλος επικοινωνίας

Σύμφωνα με άρθρο στο enikos.gr του Βουλευτή Σερρών και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, «Η Ελλάδα προσέρχεται με ρεαλιστικές προσδοκίες» στη συνάντηση αυτή, «γνωρίζοντας ότι οι διαφωνίες είναι συγκεκριμένες».

Ποιοι συνοδεύουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Άγκυρα

Με συνοδεία 8 υπουργών και 1 υφυπουργό ταξίδεψε στην Άγκυρα την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.