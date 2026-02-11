Φον ντερ Λάιεν: «Οδηγούμε την ΕΕ με χειρόφρενο» – Το σχέδιο για να γίνει η Ευρώπη παγκόσμιος οικονομικός γίγαντας

Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δίνει το σύνθημα για μια ριζική αναδιάρθρωση της εσωτερικής αγοράς, επιδιώκοντας να μετατρέψει την ΕΕ σε έναν πραγματικό παγκόσμιο οικονομικό γίγαντα.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η επικεφαλής της Κομισιόν ξεκίνησε έναν κύκλο εντατικών διαβουλεύσεων διάρκειας 48 ωρών, που περιλαμβάνει μια σημαντική βιομηχανική συνάντηση στην Αμβέρσα σήμερα και μια άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών αύριο στο κάστρο Alden Biesen του Βελγίου.

Η Φον ντερ Λάιεν, η οποία υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία και μια ισχυρότερη ενιαία αγορά, αναφέρει το Politico, προειδοποίησε μέσω επιστολής της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα ότι ο κόσμος «διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από την ωμή ισχύ, τον στρατηγικό ανταγωνισμό και την εργαλειοποίηση των εξαρτήσεων».

Η μόνη λύση, τόνισε, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του μπλοκ για τη στήριξη «της προσπάθειάς μας για ανεξαρτησία».

Ενιαία αγορά

Στην επιστολή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής ως προς την ανάγκη αλλαγής πλεύσης: «Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε πλέον να πορευόμαστε ως συνήθως. Οι αποκλίνουσες εθνικές ρυθμίσεις και οι συνθήκες εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η πρωταρχική μας εστίαση πρέπει να είναι η άρση αυτών των εσωτερικών εμποδίων».

Όπως μεταδίδει o Guardian, απευθυνόμενη σήμερα σε ένα μάλλον άδειο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η Φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι το μπλοκ πρέπει «να γκρεμίσει τα εμπόδια που μας εμποδίζουν να γίνουμε ένας πραγματικός παγκόσμιος γίγαντας», προειδοποιώντας ότι το τρέχον σύστημα ισοδυναμεί με «κατακερματισμό υπό την επήρεια στεροειδών» με πολλά και δυνητικά συγκρουόμενα νομικά καθεστώτα.

Η ίδια υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά την οδηγούμε με το χειρόφρενο σηκωμένο, και τα καλά νέα είναι ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί, αλλά χρειαζόμαστε απόλυτη προσήλωση στην ενιαία αγορά και πρέπει να γκρεμίσουμε τα εμπόδια ένα προς ένα».

Το σχέδιο «EU Inc.» για επιχειρήσεις εντός 48 ωρών

Επιπλέον, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο το θεμέλιο της ευημερίας μας, αλλά και της ασφάλειάς μας, και τελικά, των δημοκρατιών μας επίσης».

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν προωθεί προτάσεις όπως το καθεστώς «EU Inc.», το οποίο θα επιτρέπει την πλήρη ηλεκτρονική εγγραφή εταιρείας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εντός 48 ωρών.

«Αυτή είναι η ταχύτητα που χρειαζόμαστε», δήλωσε, με στόχο την υλοποίηση του πλάνου έως το τέλος του επόμενου έτους.

Ωστόσο, η συζήτηση αναμένεται έντονη, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σχηματίζουν ένα ισχυρό μέτωπο που αντιτίθεται, ενώ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη παραθέσει τις δικές του σκέψεις, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Η Σύνοδος της Αμβέρσας και οι «Δέκα Εντολές» των βιομηχάνων

Στην Αμβέρσα, σύμφωνα με το Euractiv, περισσότεροι από 450 κορυφαίοι βιομήχανοι συναντώνται σήμερα με τους Μερτς, Μακρόν και Φον ντερ Λάιεν, σε μια διοργάνωση που ο Piotr Pogorzelski της ένωσης Cepi χαρακτήρισε μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.

«Αυτή η σύνοδος της Αμβέρσας θα είναι διαφορετική από εκείνη που είχαμε πέρυσι, και πιθανώς ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη που είχαμε πριν από δύο χρόνια», είπε.

Το βάρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι πλέον τέτοιο, που ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ παρομοίασε τους τιτάνες του κλάδου με τον Θεό, ζητώντας τους να καθοδηγήσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες, αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

«Δώστε μας τις Δέκα Εντολές σας. Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να είστε ανταγωνιστικοί σήμερα;».

Αντιδράσεις για τη σχέση Βρυξελλών με τις μεγάλες εταιρείες

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές τιμές ενέργειας, τους δασμούς των ΗΠΑ και τον ανταγωνισμό από την Κίνα, με τους βιομηχάνους να απαιτούν μεταρρυθμίσεις και αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις.

«Η φετινή σύνοδος της Αμβέρσας γιορτάζει τη νέα συμβιωτική σχέση μεταξύ Βρυξελλών και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι εταιρείες είναι εδώ για να δείξουν ότι έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ η Επιτροπή είναι εδώ για να δείξει ότι αφήνει τη βιομηχανία να την εκμεταλλεύεται», δήλωσε η ακτιβίστρια Vicky Cann.