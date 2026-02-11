Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο – «Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ»

Την πρώτη της ανάρτηση στα social media έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, μετά το διπλό χειρουργείο στα χέρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα» έγραψε στο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα (9/2).