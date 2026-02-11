Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ: Η πρώην σύντροφος του Νορβηγού Ολυμπιονίκη απαντά μετά τη δημόσια εξομολόγηση για απιστία – «Δύσκολο να τον συγχωρέσω»

Κατερίνα Χαμαλέλη

αθλητισμός

Ο Στούρλα Χολμ Λέγκραϊντ αγκαλιάζεται από τη συναθλήτριά του στην εθνική Νορβηγίας, Ίνγκριντ Λάντμαρκ Τάντρεβολντ, Φωτογραφία: AP

Η ερωτική εξομολόγηση του Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έμεινε μόνο στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Η δημόσια παραδοχή της απιστίας του έκανε τον γύρο του κόσμου – και πλέον απαντά και η πρώην σύντροφός του.

«Δύσκολο να τον συγχωρέσω»

Ο Νορβηγός πρωταθλητής του διάθλου, μιλώντας αυθόρμητα στην NRK μετά τον αγώνα, αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια: «Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Τον πιο όμορφο και υπέροχο άνθρωπο στον κόσμο. Πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα. Της το είπα πριν από μία εβδομάδα. Ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου».

Η πρώην σύντροφός του, που επέλεξε να παραμείνει ανώνυμη, απάντησε στο VG με ένα λιτό αλλά σαφές μήνυμα: «Είναι δύσκολο να τον συγχωρέσω. Ακόμη κι έπειτα από μια ερωτική εξομολόγηση μπροστά σε όλον τον κόσμο».

«Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση»

Η δημόσια παραδοχή του Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ έγινε πρωτοσέλιδο στη Νορβηγία και αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα όπως οι New York Times, η Daily Mail και η γερμανική Bild, ενώ το βίντεο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πρώην σύντροφός του σχολίασε: «Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και είναι επώδυνο να το βιώνω. Έχουμε επικοινωνήσει και γνωρίζει τις απόψεις μου γι’ αυτό».

Παράλληλα, φρόντισε να συγχαρεί τον συναθλητή του, Γιόχαν-Όλαβ Μπότν, για το χρυσό μετάλλιο στον ίδιο αγώνα, τονίζοντας πως ήταν συγκινητικό να δει την ομάδα να μοιράζεται τη νίκη.

Δηλώνει μετανιωμένος

Ο Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ είχε αποκαλύψει ότι η απιστία συνέβη τρεις μήνες πριν και ότι η σύντροφός του ενημερώθηκε λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Της το είπα πριν από μία εβδομάδα και, φυσικά, χωρίσαμε. Δεν είμαι έτοιμος να τα παρατήσω. Ελπίζω ότι κάνοντας “κοινωνική αυτοκτονία” ίσως δείξω πόσο πολύ την αγαπώ. Αναλαμβάνω τις συνέπειες. Μετανιώνω από τα βάθη της καρδιάς μου», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, όταν επικοινώνησε μαζί του το VG μετά τις δηλώσεις της πρώην συντρόφου του, ο Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ επέλεξε να μη σχολιάσει.

Η ίδια, κλείνοντας, ευχαρίστησε την οικογένεια και τους φίλους της για τη στήριξη: «Στην οικογένειά μου και στους φίλους μου που με αγκάλιασαν και με στηρίζουν αυτή την περίοδο. Και σε όλους όσοι με σκέφτηκαν και έδειξαν συμπαράσταση, χωρίς να γνωρίζουν ποια είμαι, τους ευχαριστώ».

Πηγή: VG.no

19:10 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

