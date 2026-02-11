Ερντογάν: «Πολύτιμος φίλος ο Κυριάκος – Τα ζητήματά μας είναι ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου»

«Πολύτιμο φίλο» χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των δύο ηγετών στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «τα ζητήματά μας είναι ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου»

Ο Ερντογάν τόνισε ότι από το 2023 έχει σημειωθεί πρόοδος για την επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο, ωστόσο, έκανε λόγο για ακόμη μία φορά για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. «Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» είπε χαρακτηριστικά

«Η Τουρκία και η Ελλάδα που είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είναι αντιμέτωπες με πολλές εξελίξεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και σταθερότητα» ανέφερε ακόμη.

Ως δύο γείτονες και σύμμαχοι, πιστεύω ότι από τα βάθη της καρδιάς μου ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους του διαλόγου, με βάση την συνεργασία, επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

«Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρωθυπουργό κ. Μητσότακη και την αντιπροσωπεία του στη χώρα μας, για άλλη μια φορά παρουσία σας. Όπως γνωρίζετε, επισκεφθήκαμε την Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023, για την πέμπτη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, επισημοποιήσαμε τη συμφωνία μας να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τη Διακήρυξη της Αθήνας. Σήμερα, συζητήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας μέσω θετικών θεμάτων της ατζέντας.

Θεωρούμε ότι οι επαφές υψηλού επιπέδου μας προσφέρουν ένα ευνοϊκό έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που μόλις υπογράψαμε θα ενισχύσουν περαιτέρω την ενότητα των σχέσεών μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την επίτευξη του στόχου μας για αύξηση του διμερούς εμπορίου μας, το οποίο έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, τα επιχειρηματικά συμβούλια των δύο χωρών συναντήθηκαν επίσης για να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό, συζητήσαμε για άλλη μια φορά ανοιχτά και ειλικρινά τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζουμε τα εξής σχετικά με το θέμα αυτό.

Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και βούληση για κοινή λύση. Με χαρά διαπίστωσα ότι ο αγαπητός μου φίλος Κυριάκος και εγώ συμφωνούμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι, όπως έχουμε σημειώσει πρόοδο σε όλους τους άλλους τομείς των σχέσεών μας από το 2023, έτσι και στην επίλυση των αλληλένδετων ζητημάτων στο Αιγαίο μπορεί να σημειωθεί πρόοδος.

Σήμερα, επανέλαβα επίσης στον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης έναντι των μειονοτήτων, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας. Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζουν πολυάριθμες εξελίξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους. Ως Τουρκία, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στις πρόσφατες αμυντικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας κατάπαυσης του πυρός και του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Απορρίπτουμε τις πρόσφατες αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη και να αποδυναμώσει την παλαιστινιακή διοίκηση. Η θέση μας, καθώς και η θέση των κορυφαίων χωρών του κόσμου και των αδελφών μας εθνών, σε αυτό το θέμα είναι σαφής.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή εξαρτώνται από την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα με βάση τη λύση των δύο κρατών. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτή τη θέση. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, ως προσωρινό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη θητεία 2025-2026, θα διατηρήσει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών στην ατζέντα του Συμβουλίου προς όφελος της περιοχής μας. Συζητήσαμε επίσης τι μπορεί να γίνει για να επιτευχθεί σταθερότητα στη Συρία και να καταστεί δυνατή η ταχεία συμβολή αυτής της αδελφικής χώρας στην ειρήνη στην περιοχή. Είναι σαφές πόσο σημαντικός είναι ο εποικοδομητικός ρόλος που αναλαμβάνουμε σε αυτό το θέμα, όχι μόνο για την ίδια τη Συρία, αλλά και για την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Με βάση την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Συρίας, ελπίζουμε ότι όλα τα στοιχεία της χώρας θα προχωρήσουν προς το μέλλον με μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς. Ως δύο γειτονικές και συμμαχικές χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με βάση τη συνεργασία. Με αυτές τις σκέψεις, ολοκληρώνω τις παρατηρήσεις μου εκφράζοντας για άλλη μια φορά τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στα αξιότιμα μέλη της αντιπροσωπείας».