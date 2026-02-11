Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 40χρονο που διέρρηξε 10 καταστήματα μέσα σε μία νύχτα

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 40χρονο που διέρρηξε 10 καταστήματα μέσα σε μία νύχτα

Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος 40χρονου άνδρα, ο οποίος διέρρηξε δέκα καταστήματα μέσα σε μία νύχτα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου, σπάζοντας τις γυάλινες προθήκες τους. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον κατηγορούμενο επ’ αυτοφώρω, ενώ οι δικαστικές αρχές τον παρέπεμψαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Μέχρι τότε οι αρχές τον κρατούν.

Η σύλληψη και το ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου εντόπισαν τον 40χρονο τα ξημερώματα της Κυριακής, ύστερα από κλοπή σε ζαχαροπλαστείο της περιοχής. Ο κατηγορούμενος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει απασχολήσει επανειλημμένως τις διωκτικές αρχές σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πειραιά για υποθέσεις κλοπών.

Σε βάρος του εκκρεμούν πολλές δίκες στη Θεσσαλονίκη για κλοπές, γεγονός που τον καθιστά γνώριμο στα αστυνομικά τμήματα και στα δικαστήρια της πόλης. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και τον παρέπεμψε στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Τα ευρήματα και η αστυνομική έρευνα

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο αφαίρεσε από κατάστημα, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης ένα μοτοποδήλατο, το οποίο είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

Η περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως έδειξε ότι ο 40χρονος τα ξημερώματα της 08-02-2026 διέρρηξε δέκα καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην οικία του ρουχισμό που φορούσε κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

