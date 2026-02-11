Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Αισιοδοξία για άλλα δύο παιδιά που βρίσκονται στη ΜΕΘ των Παίδων

Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Αισιοδοξία για άλλα δύο παιδιά που βρίσκονται στη ΜΕΘ των Παίδων

Καλύτερη είναι η κατάσταση των παιδιών, τριών κοριτσιών, που βρίσκονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Παίδων. Πρόκειται για ένα κοριτσάκι μόλις 30 ημερών που προσβλήθηκε από την ιογενή λοίμωξη RSV, ένα εξάχρονο με εγκεφαλίτιδα, αλλά και το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από σιντριβάνι.

Το μεν πρώτο είναι πολύ καλύτερα και αναμένεται σήμερα Τετάρτη ή αύριο να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη.

Το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και υπάρχει αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, αν και έμεινε ο εγκέφαλος πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο της ΠΟΕΔΗΝ.

Το πολύ ευχάριστο είναι με το τρίτο εξάχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πολλές ημέρες στη ΜΕΘ από εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη. Σήμερα ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ευχάριστο. Το γεγονός αυτό μας καθιστά αισιόδοξους.”

“Συγχαρητήρια στο προσωπικό”

Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων ΠΑΙΔΩΝ. Τέτοιες τιτάνιες προσπάθειες για να σωθούν ζωές ασθενών γίνονται καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.
Αυτά που ζητάμε από τη κυβέρνηση το δικαιούμαστε και το αξίζουμε.
Καλύτερη, ασφαλή στελέχωση και χορήγηση κινήτρων για να προσελκύσουμε προσωπικό στα νοσοκομεία. Κίνητρα όπως αυξήσεις μισθών, ωρομισθίου, ένταξη στα βαε, μονιμοποίηση συμβασιούχων“, καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

