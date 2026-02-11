Βόλος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με 13 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα – Συνελήφθη συγγενής κτηνοτρόφου συνδικαλιστή

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο για εξάρθρωση κυκλώματος για ναρκωτικά, κλεμμένα οχήματα και όπλα, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, είναι και συγγενής κτηνοτρόφου συνδικαλιστή, καθώς σε μαντρί ιδιοκτησίας του φέρονται να εντοπίστηκαν ναρκωτικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στην ιστοσελίδα πως η επιχείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας είναι εκτεταμένη και έχει πολλούς στόχους. Μεταξύ άλλων, αφορούν και στην διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωί της Τετάρτης (11/2) είχε αποκλειστεί και η περιοχή του Ξηριά. Ο κτηνοτρόφος συνδικαλιστής πολλές φορές διέψευσε από το πρωί πως έχει συλληφθεί ο ίδιος στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο επιβεβαίωσε πως η έρευνα αφορούσε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο taxydromos.gr οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Στις εφόδους που έγιναν έχουν ήδη εντοπιστεί και κατασχεθεί μισό κιλό κοκαΐνη, 1 κιλό χασίς, όπλα, φυσίγγια και μαχαίρια, καθώς επίσης και κλεμμένα οχήματα. Από τους 13 συλληφθέντες, οι 5 είναι Έλληνες, οι 6 ρομά και δύο άτομα αλβανικής υπηκοότητας.

Έρευνες σε 10 σπίτια και 2 μαντριά

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα magnesianews.gr, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε 10 συνολικά σπίτια παρουσία εισαγγελέα και σε δύο μαντριά στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε έρευνα που έγινε σε μια από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, εντοπίστηκαν μια γεμιστήρα όπλου, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών αποτελούμενες από χασίς και ηρωίνη και κοκαΐνη. Έγκυρες πηγές αναφέρουν πως δεν βρέθηκε κάποιο όπλο στο μαντρί, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση.

Για την υπόθεση αναμένονται ανακοινώσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών – Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της ο...
18:57 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψο...
17:49 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεφώνημα για βόμβα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός στις Αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχεί...
17:37 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου αγοριού στην Κυπαρισσία – Παρουσίασε έντονη δύσπνοια και βήχα

Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Τριφυλίας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 3χρονου αγοριού, το οπο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα