Βόλος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με 13 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα – Συνελήφθη συγγενής κτηνοτρόφου συνδικαλιστή

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο για εξάρθρωση κυκλώματος για ναρκωτικά, κλεμμένα οχήματα και όπλα, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, είναι και συγγενής κτηνοτρόφου συνδικαλιστή, καθώς σε μαντρί ιδιοκτησίας του φέρονται να εντοπίστηκαν ναρκωτικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στην ιστοσελίδα πως η επιχείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας είναι εκτεταμένη και έχει πολλούς στόχους. Μεταξύ άλλων, αφορούν και στην διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωί της Τετάρτης (11/2) είχε αποκλειστεί και η περιοχή του Ξηριά. Ο κτηνοτρόφος συνδικαλιστής πολλές φορές διέψευσε από το πρωί πως έχει συλληφθεί ο ίδιος στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο επιβεβαίωσε πως η έρευνα αφορούσε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο taxydromos.gr οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Στις εφόδους που έγιναν έχουν ήδη εντοπιστεί και κατασχεθεί μισό κιλό κοκαΐνη, 1 κιλό χασίς, όπλα, φυσίγγια και μαχαίρια, καθώς επίσης και κλεμμένα οχήματα. Από τους 13 συλληφθέντες, οι 5 είναι Έλληνες, οι 6 ρομά και δύο άτομα αλβανικής υπηκοότητας.

Έρευνες σε 10 σπίτια και 2 μαντριά

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα magnesianews.gr, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε 10 συνολικά σπίτια παρουσία εισαγγελέα και σε δύο μαντριά στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε έρευνα που έγινε σε μια από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, εντοπίστηκαν μια γεμιστήρα όπλου, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών αποτελούμενες από χασίς και ηρωίνη και κοκαΐνη. Έγκυρες πηγές αναφέρουν πως δεν βρέθηκε κάποιο όπλο στο μαντρί, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση.

Για την υπόθεση αναμένονται ανακοινώσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.